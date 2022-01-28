Главный тренер «Вашингтона»: Овечкин — причина, почему мы забрались так высоко

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт поделился мнением о российском капитане команды Александре Овечкине в первой половине сезона НХЛ.
«Он принёс нам очень много пользы. Ови — отличный лидер, и, безусловно, его присутствие на льду, то, как он играл в атаке и преодолевал всё, с чем нам приходилось сталкиваться, делало его постоянной угрозой в каждом матче. Он причина, почему мы забрались так высоко.
Мы смогли остаться на победном пути, с которого, я думаю, можно легко сбиться, если Овечкин не будет играть», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.
Напомним, «Вашингтон» занимает седьмое место в Восточной конференции. «Столичные» набрали 55 очков в 44 встречах, команда опережает ближайшего преследователя — «Бостон Брюинз» — на четыре балла, сыграв, однако, на четыре матча больше.
- 28 января 2022
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