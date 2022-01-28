Плющев: КХЛ стоит расширить зону плей-офф до 10 команд. Розыгрыш Кубка — после Олимпиады

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал решение КХЛ не проводить матчи во время олимпийской паузы.



«Понятно, что есть команды, которые отдали в сборные своих лучших представителей, без них играть во время Олимпиады будет проблематично, как и выборочно составлять календарь.



Считаю, стоит расширить зону плей-офф до 10 команд на Востоке и Западе и начать играть плей-офф после Олимпиады. Думаю, и волки будут сыты, и овцы целы. В этом случае не попадут в плей-офф только те команды, которые уже не борются за это. Можно будет вписаться во все графики до чемпионата мира.



Ну, будет играть первая команда не с восьмой, а с десятой — всё равно, вполне реальный выход. Можно играть двухэтапный плей-офф, одноэтапный, гладкий, негладкий, крест-накрест или в своих зонах. По идее, давно стоило бы играть плей-офф крест-накрест Восток с Западом, но этого делать не хотят. И получается, что у нас не всегда сильнейшие команды играют в финале Кубка Гагарина», — приводит слова Плющева «РИА Новости Спорт».

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