Плющев: КХЛ стоит расширить зону плей-офф до 10 команд. Розыгрыш Кубка — после Олимпиады

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал решение КХЛ не проводить матчи во время олимпийской паузы.
«Понятно, что есть команды, которые отдали в сборные своих лучших представителей, без них играть во время Олимпиады будет проблематично, как и выборочно составлять календарь.
Считаю, стоит расширить зону плей-офф до 10 команд на Востоке и Западе и начать играть плей-офф после Олимпиады. Думаю, и волки будут сыты, и овцы целы. В этом случае не попадут в плей-офф только те команды, которые уже не борются за это. Можно будет вписаться во все графики до чемпионата мира.
Ну, будет играть первая команда не с восьмой, а с десятой — всё равно, вполне реальный выход. Можно играть двухэтапный плей-офф, одноэтапный, гладкий, негладкий, крест-накрест или в своих зонах. По идее, давно стоило бы играть плей-офф крест-накрест Восток с Западом, но этого делать не хотят. И получается, что у нас не всегда сильнейшие команды играют в финале Кубка Гагарина», — приводит слова Плющева «РИА Новости Спорт».
- 28 января 2022
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