Вячеслав Фетисов прокомментировал решение КХЛ не проводить матчи во время Олимпиады

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился мнением о решении КХЛ не проводить матчи во время олимпийской паузы.



«Главное, чтобы был соблюдён спортивный принцип. Для нас сейчас главное — выделять месяц для сборной России. Да, потом будет плотный график, придётся играть по три матча за четыре дня. Но такое плотное расписание есть и в НХЛ, и на чемпионатах мира. А какие ещё есть варианты? Это нормальное решение», — приводит слова Фетисова «РИА Новости Спорт».

Ранее стало известно, что Континентальная хоккейная лига приняла решение не проводить матчи во время олимпийской паузы. КХЛ провела опрос среди клубов на тему того, готовы ли они проводить матчи во время паузы в чемпионате на время Олимпийских игр в Пекине. «Против» проголосовали 16 из 24 клубов лиги.