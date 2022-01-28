«Ждёт серьёзное испытание». Орлов о первом матче против Холтби после ухода из «Вашингтона»

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов поделился мыслями о предстоящем матче с «Даллас Старз». Команда впервые сыграет против своего бывшего голкипера Брэйдена Холтби.

«Да, это будет наша первая с ним встреча после его ухода из «Вашингтона». Он был отличным партнёром и товарищем по команде для каждого из нас, а также являлся большой частью нашей организации и помог нам завоевать Кубок. Так что нас ждёт важная и принципиальная игра. Я уже испытываю предвкушение и лёгкое волнение от предстоящего матча.



Не знаю, сыграет он или нет, но уверен, что это будет особенный момент для него. Он отличный голкипер, и я рад, что он продолжает играть на высоком уровне и продолжает показывать своё мастерство.

Он был большой частью нашей команды, и нам было сложно с ним прощаться. Но это бизнес, и такое зачастую случается. Я всегда рад видеть бывших партнёров на льду и играть против них. Это забавно, ведь все знают друг друга. И особенно это касается вратарей, которые знают, куда именно их бывшие партнёры предпочитают бросать. Они отражали каждый день их броски на тренировках… Так что нас ждёт серьёзное испытание.



Куда ему лучше бросать? У нас в «Кэпиталз» всегда были хорошие вратари. Иногда просто нужно создать трафик перед воротами, чтобы усложнить голкиперу задачу. Плюс важно наносить бросок из правильной позиции. Когда появляется немного свободного места на льду для броска, то нужно смотреть на реакцию вратаря и следить за его перемещениями. Но ведь и он смотрит за тобой и твоими действиями. Так что это будет любопытный вызов», — приводит слова Орлова официальный сайт НХЛ на русском языке.