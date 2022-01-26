Fear The Fin: вратарская проблема не даст «Вашингтону» бороться за Кубок в эпоху Овечкина

Журналист Fear The Fin Панайотис Мавридис в преддверии матча с «Сан-Хосе Шаркс» поделился мнением о главной проблеме «Вашингтон Кэпиталз» в текущем сезоне.

«С тех пор как Брэйден Холтби покинул команду в качестве свободного агента в 2020 году, «Кэпиталз» изо всех сил пытались найти подходящую кандидатуру в ворота, что время от времени вызывало у команды проблемы. Они выступали с тандемом Ильи Самсонова и Витека Ванечека, но ни один из них не ухватился за возможность украсть звание первого номера. Просто кажется, что это проблема, которая не позволит команде снова бороться за Кубок Стэнли в эпоху Овечкина», — приводит слова Мавридиса Fear The Fin.

Напомним, в ночь с 26 на 27 января «Вашингтон» дома примет «Сан-Хосе». Старт встречи запланирован на 3:00 мск.