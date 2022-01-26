Fear The Fin: вратарская проблема не даст «Вашингтону» бороться за Кубок в эпоху Овечкина

Журналист Fear The Fin Панайотис Мавридис в преддверии матча с «Сан-Хосе Шаркс» поделился мнением о главной проблеме «Вашингтон Кэпиталз» в текущем сезоне.
«С тех пор как Брэйден Холтби покинул команду в качестве свободного агента в 2020 году, «Кэпиталз» изо всех сил пытались найти подходящую кандидатуру в ворота, что время от времени вызывало у команды проблемы. Они выступали с тандемом Ильи Самсонова и Витека Ванечека, но ни один из них не ухватился за возможность украсть звание первого номера. Просто кажется, что это проблема, которая не позволит команде снова бороться за Кубок Стэнли в эпоху Овечкина», — приводит слова Мавридиса Fear The Fin.
Напомним, в ночь с 26 на 27 января «Вашингтон» дома примет «Сан-Хосе». Старт встречи запланирован на 3:00 мск.
- 26 января 2022
-
21:53
-
21:36
-
21:15
-
20:58
-
20:37
-
20:08
-
19:38
-
19:21
-
19:00
-
18:47
-
18:20
-
17:43
-
17:21
-
16:40
-
15:51
-
14:52
-
14:27
-
13:58
-
13:42
-
12:53
-
12:43
-
11:30
-
11:15
-
11:03
-
10:20
-
09:52
-
09:30
-
09:12
-
09:06
-
09:01
-
08:50
-
08:41
-
07:19
-
07:09
-
06:23