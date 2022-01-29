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Голевая передача Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Рейнджерс»

Голевая передача Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Рейнджерс»
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Миннесоту Уайлд». Победу в этом матче одержали гости со счётом 3:2.

Счёт в матче открыли хозяева – гол на счету Баркли Гудроу на 9-й минуте. Через 9 минут преимущество своей команды удвоил Крис Крайдер. На 33-й минуте Кевин Фиала отыграл одну шайбу, через минуту Матс Цуккарелло сравнял счёт, ассистировал ему российский нападающий Кирилл Капризов. Точку в матче поставил Фредерик Годро на 42-й минуте матча. Также стоит отметить, что на 23-й минуте Годро не реализовал буллит.

Дмитрий Куликов очков не набрал. У Артемия Панарина коэффициент полезности «-1». Игорь Шестёркин совершил 31 сейв.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 января 2022, суббота. 04:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Гудроу (Труба, Строум) – 08:47' (5x5)   2:0 Крайдер (Труба, Зибанеджад) – 17:08' (5x5)   2:1 Фиала (Хартман, Бенн) – 32:18' (5x5)   2:2 Цуккарелло (Капризов, Болди) – 33:47' (5x4)   2:3 Годро (Фиала, Цуккарелло) – 41:49' (5x5)
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