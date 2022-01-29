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Две голевые передачи Кузнецова помогли «Вашингтону» разгромить «Даллас»

Две голевые передачи Кузнецова помогли «Вашингтону» разгромить «Даллас»
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Даллас Старз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Победу в матче одержали гости со счётом 5:0.

Счёт в матче уже на 2-й минуте открыл Том Уилсон с передачи российского нападающего Евгения Кузнецова. Через 5 минут Джон Карлсон удвоил преимущество, а на счету Кузнецова вновь результативная передача. На 13-й минуте Тревор ван Римсдайк забил ещё один гол своей команды. На 33-й минуте Коннор Макмайкл сделал счёт разгромным. Последнюю шайбу в матче забросил Никлас Бекстрём на 37-й минуте, ассистировал ему россиянин Дмитрий Орлов.

Российские нападающие Александр Овечкин и Денис Гурьянов очков не набрали. У Александра Радулова коэффициент полезности «-2».

НХЛ - регулярный чемпионат
29 января 2022, суббота. 05:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
0 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Уилсон (Бекстрём, Кузнецов) – 01:29' (5x4)   0:2 Карлсон (Кузнецов, Бекстрём) – 07:54' (5x4)   0:3 ван Римсдайк (Макмайкл, Снивли) – 13:08' (5x5)   0:4 Макмайкл (Эллер, Шульц) – 32:03' (5x5)   0:5 Бекстрём (Орлов) – 36:50' (5x5)
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