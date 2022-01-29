Две голевые передачи Кузнецова помогли «Вашингтону» разгромить «Даллас»

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Даллас Старз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Победу в матче одержали гости со счётом 5:0.



Счёт в матче уже на 2-й минуте открыл Том Уилсон с передачи российского нападающего Евгения Кузнецова. Через 5 минут Джон Карлсон удвоил преимущество, а на счету Кузнецова вновь результативная передача. На 13-й минуте Тревор ван Римсдайк забил ещё один гол своей команды. На 33-й минуте Коннор Макмайкл сделал счёт разгромным. Последнюю шайбу в матче забросил Никлас Бекстрём на 37-й минуте, ассистировал ему россиянин Дмитрий Орлов.



Российские нападающие Александр Овечкин и Денис Гурьянов очков не набрали. У Александра Радулова коэффициент полезности «-2».