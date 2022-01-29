«Бостон» победил «Аризону», у Любушкина – «+1»
Поделиться
В Глендейле (США) на стадионе «Хила Ривер-Арена» в эти минуты проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Аризона Койотс» принимала «Бостон Брюинз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 2:1.
Первую шайбу в матче забросил представитель Финляндии Эрик Хаула на 13-й минуте. Через 6 минут счёт сравнял американский нападающий Ник Шмальц. Точку же в матче поставил на 34-й минуте нападающий Чарли Макэвой из США. Примечательно, что Давид Пастрняк принял участие в обеих заброшенных шайбах. У негр две голевые передачи.
У российского защитника Ильи Любушкина коэффициент полезности – «+1».
«Бостон» одержал первую победу за последние 3 матча. «Аризона», в свою очередь, потерпела четвёртое поражение кряду.
Комментарии
- 29 января 2022
-
08:11
-
07:51
-
07:49
-
07:39
-
07:33
-
07:22
-
07:08
-
06:56
-
06:23
-
06:08
-
05:54
-
05:38
-
05:30
-
05:19
-
04:56
-
04:34
-
04:28
-
03:10
- 28 января 2022
-
23:58
-
23:49
-
23:34
-
23:12
-
22:43
-
22:26
-
22:00
-
21:44
-
21:25
-
21:11
-
21:00
-
20:43
-
20:31
-
20:18
-
20:12
-
19:58
-
19:37
Партнерский контент