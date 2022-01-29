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«Бостон» победил «Аризону», у Любушкина – «+1»

«Бостон» победил «Аризону», у Любушкина – «+1»
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В Глендейле (США) на стадионе «Хила Ривер-Арена» в эти минуты проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Аризона Койотс» принимала «Бостон Брюинз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 2:1.

Первую шайбу в матче забросил представитель Финляндии Эрик Хаула на 13-й минуте. Через 6 минут счёт сравнял американский нападающий Ник Шмальц. Точку же в матче поставил на 34-й минуте нападающий Чарли Макэвой из США. Примечательно, что Давид Пастрняк принял участие в обеих заброшенных шайбах. У негр две голевые передачи.

У российского защитника Ильи Любушкина коэффициент полезности – «+1».

«Бостон» одержал первую победу за последние 3 матча. «Аризона», в свою очередь, потерпела четвёртое поражение кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 января 2022, суббота. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
1 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Хаула (Пастрняк, Форборт) – 12:30' (5x5)   1:1 Шмальц (Гостисбер, Келлер) – 18:04' (5x5)   1:2 Макэвой (Маршан, Пастрняк) – 33:41' (5x4)
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