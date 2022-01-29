«Было удовольствием играть против тебя, Хенрик». Овечкин — о церемонии в честь Лундквиста

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отреагировал на церемонию поднятия под своды арены свитера легендарного шведского голкипера Хенрика Лундквиста. Это произошло перед матчем регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Миннесотой Уайлд» на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден».
«Было удовольствием играть против тебя, Хенрик», — приводит слова Овечкина официальная страница «Рейнджерс» в «Твиттере».
Напомним, голкипер был выбран «рейнджерами» на драфте НХЛ в 2000 году в 7-м раунде под общим 205-м номером. Он выступал за клуб с 2005 по 2020 год. На его счету 887 матчей в лиге, в которых он одержал 459 побед при проценте отражённых бросков 91,8%, а также пропуская в среднем 2,43 шайбы за игру.
В октябре 2020 года Лундквист подписал однолетний контракт на $ 1,5 млн с «Вашингтон Кэпиталз», но уже в декабре объявил, что не сыграет в сезоне-2020/2021 из-за проблем с сердцем. 20 августа 2021 года он объявил о завершении карьеры.
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