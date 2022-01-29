В Нью-Йорке перед матчем с «Миннесотой» под своды арены подняли свитер Хенрика Лундквиста

В Нью-Йорке (США) перед матчем регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Миннесота Уайлд» на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялась торжественная церемония поднятия под своды арены свитера легендарного шведского голкипера Хенрика Лундквиста.
Лундквист выступал за «Рейнджерс» под 30-м номером.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Рейнджерс».
Голкипер был выбран «рейнджерами» на драфте НХЛ в 2000 году в 7-м раунде под общим 205-м номером. Он выступал за клуб с 2005 по 2020 год. На его счету 887 матчей в лиге, в которых он одержал 459 побед при проценте отражённых бросков 91,8%, а также пропуская в среднем 2,43 шайбы за игру.
В 2012 году 39-летний голкипер становился обладателем «Везина Трофи» (лучший голкипер НХЛ), а в 2009, 2011, 2012 и 2018 годах принимал участие в Матче всех звёзд. В 2006 году стал олимпийским чемпионом в составе сборной Швеции, а в 2014 году взял серебро Олимпиады. В 2017 году Лундквист стал чемпионом мира.
Также напомним, в октябре 2020 года Лундквист подписал однолетний контракт на $ 1,5 млн с «Вашингтон Кэпиталз», но уже в декабре объявил, что не сыграет в сезоне-2020/2021 из-за проблем с сердцем. 20 августа 2021 года объявил о завершении карьеры.
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