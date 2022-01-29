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«Больше всего радости доставляет не число побед». Лундквист выступил на своей церемонии

«Больше всего радости доставляет не число побед». Лундквист выступил на своей церемонии
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Легендарный в прошлом голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист выступил на церемонии поднятия своего именного свитера под своды «Мэдисон Сквер Гарден», состоявшейся 29 января перед началом матча его бывшей команды с «Миннесотой Уайлд».

«Я очень рад, что сейчас со мной моя семья, мои друзья. Но больше всего я рад тому, что у меня есть возможность поблагодарить вас. Вы всегда поддерживали меня — в течение всего этого времени. Это был уникальный опыт, который доставил мне огромное удовольствие и сыграл огромную роль в том, что моя карьера сложилась так удачно. Спасибо вам.

Я вспоминаю 15 лет, которые провёл здесь, и больше всего радости мне доставляет не число побед или личных достижений, а то, как «Рейнджерс» относились ко мне, как здесь верили в меня. Всё сводится к этому чувству. Я очень благодарен клубу за всё, что он сделал для меня.

Получайте удовольствие от того, что вы играете за «Нью-Йорк Рейнджерс» в величайшем городе мира. Память об этом останется со мной на всю жизнь. Огромное вам спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо», — приводит слова Лундквиста официальный сайт НХЛ на русском языке.

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