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Лундквист — о том, что сердце помешало сыграть за «Вашингтон»: всё получилось символично

Лундквист — о том, что сердце помешало сыграть за «Вашингтон»: всё получилось символично
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Легендарный в прошлом голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист поделился эмоциями от церемонии поднятия своего именного свитера под своды «Мэдисон Сквер Гарден», которая состоится 29 января перед началом матча его бывшей команды с «Миннесотой Уайлд».

«Когда «Рейнджерс» выкупили мой контракт, сначала было трудно. Даже сказал жене и близким друзьям: «Нет, я не смогу подписать нигде новый контракт. Я никуда не собираюсь идти, ведь Нью-Йорк — это единственное место, где я хотел играть». Но потом начал ходить на каток, мне это очень нравилось, и тогда я подумал: «Вау, мне действительно нравится эта игра, хочу продолжать соревноваться».

Забавно, что я так долго размышлял о том, стоит ли мне пойти куда-нибудь ещё и продолжать играть, а потом решение было принято за меня. То, как всё случилось, стало символичным для меня. С тех пор у меня, очевидно, было много времени, чтобы подумать о моём пребывании здесь, в Нью-Йорке, и о том, что организация значила для меня. Испытываю большую благодарность.

Чувствую себя привязанным к организации, и всегда буду чувствовать эту связь, неважно, работаю я на 33-й улице Нью-Йорка или нет. Всегда буду чувствовать связь», — цитирует Лундквиста пресс-служба НХЛ.

«Так много звёзд в НХЛ. Так мало тут икон». Как в «Рейнджерс» выкупили контракт Лундквиста «Так много звёзд в НХЛ. Так мало тут икон». Как в «Рейнджерс» выкупили контракт Лундквиста
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