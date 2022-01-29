Зибанеджад раскритиковал решение судей не засчитывать гол клуба за секунду до конца матча

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад раскритиковал решение судей не засчитывать гол одноклубника Райана Строума за секунду до конца третьего периода матча с «Миннесотой Уайлд» (2:3). Перед этой встречей состоялась церемония, посвящённая выводу из обращения 30-й номера легенды «рейнджеров» Хенрика Лундквиста.



«Я однозначно не согласен с решением. Добавить к этому, собственно, нечего, в детали углубляться не хочу. Но мне очень обидно, что мы не закончили этот вечер на хорошей ноте. Особенно учитывая, как всё начиналось, какой красочной была церемония. Мы видели Хенрика, его семью, толпа рокотала. Я никогда не забуду этот день», — цитирует Зибанеджада официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Миннесоту Уайлд». Победу в этом матче одержали гости со счётом 3:2.