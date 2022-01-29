Бекстрём о 5 голах в ворота Холтби: тошно видеть, настолько тяжёлой была эта ночь для него

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Даллас Старз» (5:0) поделился мыслями о первой встрече с голкипером Брэйденом Холтби после его ухода из столичного клуба.

«Тошно видеть, настолько тяжёлой была эта ночь для него. Но мы все знаем, что он сделал для «Вашингтона», для нашего клуба, для наших болельщиков. Он хороший друг многих игроков команды. Думаю, все его любят», — приводит слова Бекстрёма журналист Саманта Пелл на своей странице в «Твиттере».

Напомним, в ночь с 28 на 29 января в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Даллас Старз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Победу в матче одержали гости со счётом 5:0.