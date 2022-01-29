Экс-форвард «Северстали» Роберт Букартс пропустит Олимпийские игры — 2022 из-за травмы

Нападающий сборной Латвии по хоккею Роберт Букартс пропустит Олимпийские игры — 2022, которые пройдут в Пекине (Китай). Об этом сообщает Федерация хоккея Латвии на официальной странице в «Твиттере».
Отмечается, что у 31-летнего нападающего травма.
В прошлом сезоне Букартс играл в КХЛ, где выступал за «Северсталь» и рижское «Динамо». В 38 матчах регулярного чемпионата форвард набрал 18 (9+9) очков. В текущем сезоне латвийский хоккеист играет в Чехии за «Витковице Ридера». На его счету 26 (8+18) очков в 19 встречах.
Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля. Сборная Латвии на групповом этапе сыграет в группе С с командами Швеции (10 февраля), Финляндии (11 февраля) и Словакии (13 февраля).
- 29 января 2022
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