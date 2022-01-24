Сборная Латвии по хоккею объявила окончательный состав на Олимпиаду-2022

Сборная Латвии по хоккею объявила состав на Олимпийские игры – 2022, которые пройдут в Пекине (Китай).



Вратари: Кристерс Гудлевскис, Янис Калниньш, Иварс Пунненовс.



Защитники: Кристапс Зиле, Патрик Озолс, Ральф Фрейбергс, Оскар Цибульскис, Карлис Чуксте, Увис Балинскис, Артур Кулда, Янис Якс.



Нападающие: Лаурис Дарзиньш, Николай Елисеев, Мартиньш Карсумс, Родриго Аболс, Андрис Джериньш, Оскар Батня, Рихард Букартс, Микс Индрашис, Роберт Букартс, Мартиньш Дзиеркалс, Рональд Кениньш, Ренарс Крастенбергс, Денис Смирнов.



Сборная Латвии сыграет на Олимпиаде в группе С вместе с командами Финляндии, Швеции и Словакии.

10 февраля латвийцы сыграют со шведами. 11-го встретятся с финнами, а 13-го – со словаками.