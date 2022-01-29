Герин: после матча Зубов постоянно заходил в душевую с сигаретой и парой банок пива

Бывший нападающий «Даллас Старз» Билл Герин поделился мнением об экс-защитнике команды Сергее Зубове, в честь которого клуб сегодня устроил чествование и вывел его номер из обращения.
«Первая ассоциация с Зубовым? Насколько он был хорош. Казалось, что он видит игру на замедленной скорости по сравнению с любым из нас. Если, скажем, мы воспринимали происходящее со скоростью 100 миль в час, то Зуби – 50 миль в час. У него были просто невероятное видение и терпение. Хорошо помню, как я радовался, подписавшись с «Далласом», что смогу играть с таким защитником.
Не знаю, как ему это удавалось, что при желании он мог бы отыграть весь матч вообще без замен. Насколько знаю, всё, что он делал летом для подготовки – это играл в теннис. Вдобавок он обожал свои сигареты, что у меня до сих пор в голове не укладывается.
Феноменальный атлет, просто фантастический! Он даже к концу матча почти не потел, когда со всех остальных уже в три ручья лилось. Среди всех нас у него, вне всяких сомнений, был самый большой бензобак.
Меня всегда поражало, что Зуби по дороге на матч мог выкурить пару сигарет и прийти в раздевалку с запахом, как от пепельницы. После матча он постоянно заходил в душевую комнату с сигаретой и парой банок пива. А когда мы подъезжали к самолёту, он всегда забегал в туалет автобуса, чтобы по-быстрому выкурить на дорожку ещё одну.
Как можно было не восхищаться парнем, который вытворял такое, но при этом спокойно играл по 30-35 минут и был лучшим на льду? Невероятный персонаж!» – цитирует Герина официальный сайт НХЛ на русском языке.
- 29 января 2022
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