«Получилось зрелищно». Зарипов и Бурмистров сыграли в теннис на льду

Нападающие «Ак Барса» Данис Зарипов и Александр Бурмистров сыграли в теннис на хоккейной площадке, об этом сообщает официальный «Инстаграм» команды.

«Взяли ракетки, мячи и погнали! Бурмистров и Зарипов зарубились в теннис на льду – получилось зрелищно», – написала пресс-служба клуба в «Инстаграме».

Сообщается, что полная версия матча будет 30 января на YouTube-канале «Ак Барса».

Напомним, регулярный чемпионат КХЛ возобновится после паузы на Олимпиаду. 16 команд из 24 проголосовали против проведения матчей во время Олимпиады.



Окончательное решение о формате проведения оставшейся части сезона КХЛ опубликуют после 10 февраля.



Напомним, Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Хоккейный турнир начнётся 9 февраля, в первом матче сыграют сборные России и Швейцарии (начало — в 11:40 мск).