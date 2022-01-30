Голкипер «Калгари» оформил седьмой шат-аут в сезоне
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Вратарь «Калгари Флэймз» Якоб Маркстрём сыграл на ноль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (1:0 ОТ).
Всего в этой встрече вратарь отразив 15 бросков по своим воротам.
31-летний швед сделал 7-й шат-аут в текущем сезоне и закрепил лидерство в лиге по этому показателю. У идущих на 2-м месте Ильи Сорокина («Айлендерс») и Джека Кэмпбелла («Торонто») их по четыре.
Напомним, основное время матча завершилось со счётом 0:0. Победу «Флэймз» принёс гол Джонни Годро на 29-й секунде овертайма.
Семь сухих матчей за один сезон – второй показатель в истории «Флэймз». Рекорд принадлежит Миикке Кипрусоффу – 10 игр в чемпионате-2005/2006.
Сейчас «Флэймз» занимают восьмое место в таблице Западной конференции.
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