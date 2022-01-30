Купер — о «Вегасе»: знал, что мы хороши. Теперь знаю, что они тоже

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился мнением о матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (2:3, Б).
«Мы не виделись с «Вегасом» пару лет. Я знал, что мы хороши. Теперь знаю, что они тоже хороши.
Когда 16 твоих бросков идут мимо цели, а 14 блокируются, нужно отдать должное соперникам. Они здорово играли в обороне, вынуждая нас бросать из невыгодных позиций», – цитирует Купера официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 Б.
На данный момент «Тампа» занимает второе место в таблице Восточной конференции, «Вегас» идёт на пятой строчке на Западе.
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