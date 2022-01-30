Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Купер — о «Вегасе»: знал, что мы хороши. Теперь знаю, что они тоже

Купер — о «Вегасе»: знал, что мы хороши. Теперь знаю, что они тоже
Комментарии

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился мнением о матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (2:3, Б).

«Мы не виделись с «Вегасом» пару лет. Я знал, что мы хороши. Теперь знаю, что они тоже хороши.

Когда 16 твоих бросков идут мимо цели, а 14 блокируются, нужно отдать должное соперникам. Они здорово играли в обороне, вынуждая нас бросать из невыгодных позиций», – цитирует Купера официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 Б.

На данный момент «Тампа» занимает второе место в таблице Восточной конференции, «Вегас» идёт на пятой строчке на Западе.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022