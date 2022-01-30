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Прайс провёл тренировку с основным составом «Монреаля». В этом сезоне НХЛ он ещё не играл

Прайс провёл тренировку с основным составом «Монреаля». В этом сезоне НХЛ он ещё не играл
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Голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс, продолжающий восстановлении после операции на колене, провёл тренировку с основным составом клуба, сообщает TSN.

Отмечается, что 34-летний вратарь не отражал броски, а провёл на льду лишь часть занятия.

«Он хочет вернуться и играть в хоккей, и мы все надеемся, что он это сделает», — заявил тренер вратарей «Хабс» Эрик Рэймонд.

В нынешнем сезоне Прайс ещё не выходил на лёд в рамках НХЛ. Он впервые встал на коньки 15 ноября, завершив курс терапии в рамках программы помощи игрокам, организованной совместно НХЛ и профсоюзом хоккеистов лиги. Он обратился в эту программу 7 октября. 9 ноября вратарь встретился с командой и продолжил восстановление после операции на колене.

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