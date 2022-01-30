Прайс провёл тренировку с основным составом «Монреаля». В этом сезоне НХЛ он ещё не играл

Голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс, продолжающий восстановлении после операции на колене, провёл тренировку с основным составом клуба, сообщает TSN.



Отмечается, что 34-летний вратарь не отражал броски, а провёл на льду лишь часть занятия.



«Он хочет вернуться и играть в хоккей, и мы все надеемся, что он это сделает», — заявил тренер вратарей «Хабс» Эрик Рэймонд.



В нынешнем сезоне Прайс ещё не выходил на лёд в рамках НХЛ. Он впервые встал на коньки 15 ноября, завершив курс терапии в рамках программы помощи игрокам, организованной совместно НХЛ и профсоюзом хоккеистов лиги. Он обратился в эту программу 7 октября. 9 ноября вратарь встретился с командой и продолжил восстановление после операции на колене.