Шипачёв — об ОИ-2022: видимо, выиграет тот, кому повезёт, или кто здоровый будет

Нападающий сборной России по хоккею Вадим Шипачёв рассказал о коронавирусной обстановке перед Олимпиадой, а также о совместной работе с Сергеем Гончаром.



«Даже особо не успеваем следить за новостями из женской сборной. Кто-то приезжает, пишут – у тех ковид, у тех. У нас по две тренировки в день. Перестраиваемся на другое время, ложимся и встаём рано. С семьёй сейчас переговорю и пойду баиньки.



Выиграет тот, кто будет самый здоровый? Дай бог, чтобы у нас всё было нормально с тестами, со здоровьем, а дальше посмотрим. Банальная вещь, но все в одной ситуации. Видимо, кому повезёт, или кто здоровый будет. Какие-то прививки надо было делать. В КХЛ делали прививки, не знаю, помогут они или нет. Поживём – увидим, что дальше будет. Можно было перенести Игры на год? Я в хоккей играю, как всё решат – не ко мне вопросы. Я тренируюсь и готовлюсь к серьёзному турниру.



С Гончаром интересно поработать. На Кубке Первого канала нам всё показывали, здесь видео повторили, как мы будем играть. Уделяется внимание многим моментам, просматриваем нюансы, всё на высшем уровне в плане подготовки. Всё объясняют, осталось только выполнять. Это самое сложное», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.