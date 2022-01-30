Панарин отдал классную голевую передачу на Зибанеджада в матче с «Сиэтлом»

В эти минуты на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) проходит матч в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Сиэтл Кракен». По окончании первой 20-минутки хозяева ведут со счётом 1:0.



На 12-й минуте в ситуации «пять на четыре» первую шайбу в игре забросил шведский нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанеджад. Диагональную голевую передачу сделал российский форвард «синерубашечников» Артемий Панарин, также результативный балл заработал Джейкоб Труба.

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«Рейнджерс» в настоящий момент располагаются на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 60 очков после 45 матчей.