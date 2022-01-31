Тротц рассказал, как будет выбирать между Сорокиным и Варламовым во второй части сезона

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц рассказал, как будет проводить ротацию между Ильёй Сорокиным и Семёном Варламовым.
«У нас был довольно сложный отрезок с большими перерывами. Поэтому было важно, чтобы каждый из вратарей чувствовал игровой ритм, и ребята часто играли по очереди, — сказал Тротц. — Сейчас я склоняюсь к тому, чтобы выпускать на игру того, кто «горячее». Думаю, во второй половине чемпионата это будет нашим приоритетом», — приводит слова Тротца официальный сайт НХЛ.
В нынешнем сезоне НХЛ Варламов принял участие в 13 матчах, в которых пропустил 33 шайбы. Сорокин, в свою очередь, принял участие в 24 матчах, в которых пропустил 54 гола.
В следующем матче «Айлендерс» встретится с «Миннесотой Уайлд». Матч состоится 31 января.
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