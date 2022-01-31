Журналист рассказал забавную историю, случившуюся с Чинаховым перед матчем с «Монреалем»

Журналист Джефф Свобода в «Твиттере» рассказал забавную историю с российскими игроками «Коламбус Блю Джекетс» Егором Чинаховым и Владиславом Гавриковым перед игрой с «Монреаль Канадиенс».



«Перед утренней раскаткой Чинахов и Гавриков всё время пытались забить шайбу отверстие в стекле для фотографов. Гавриков сделал это, а Чинни продолжал пытаться и ни разу не смог попасть. Можно было сказать, что он расстроился, но сегодня он забил там, где это важно», – написал Свобода в «Твиттере».



В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» в эти минуты проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Монреаль Канадиенс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 6:3. Одну из шайб в этом матче забросил россиянин Егор Чинахов. Этот гол стал для него пятым в дебютном сезоне.