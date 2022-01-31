Статистика всех российских хоккеистов по итогам недели НХЛ: очки, голы, общий зачёт
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Данные по матчам, которые состоялись в НХЛ за неделю с ночи с 24 на 25 января (мск) 2022 года по ночь с 30 на 31 января 2022 года.
Голкиперы:
|Игрок
|Клуб
|Матчи
|Победы
|КН
|%Об
|Шат-ауты
|Игорь Шестёркин
|«Рейнджерс»
|3
|2
|2,29
|93,8
|0
|Сергей Бобровский
|«Флорида»
|2
|2
|3,37
|89,9
|0
|Андрей Василевский
|«Тампа»
|2
|1
|1,92
|93,3
|0
|Илья Сорокин
|«Айлендерс»
|2
|1
|3,58
|81,6
|0
|Семён Варламов
|«Айлендерс»
|1
|0
|2,07
|93,1
|0
|Илья Самсонов
|«Вашингтон»
|1
|0
|3,12
|89,7
|0
|Александр Георгиев
|«Рейнджерс»
|1
|0
|4,16
|77,8
|0
Защитники:
|Игрок
|Клуб
|Матчи
|Голы
|Ассисты
|Очки
|+/-
|Штраф
|Никита Задоров
|«Калгари»
|4
|1
|2
|3
|+2
|0
|Иван Проворов
|«Филадельфия»
|3
|1
|1
|2
|+3
|0
|Дмитрий Орлов
|«Вашингтон»
|3
|0
|1
|1
|-1
|2
|Владислав Гавриков
|«Коламбус»
|3
|0
|1
|1
|+1
|0
|Дмитрий Куликов
|«Миннесота»
|3
|0
|0
|0
|-1
|0
|Михаил Сергачёв
|«Тампа»
|2
|0
|0
|0
|+2
|2
|Илья Любушкин
|«Аризона»
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|Александр Романов
|«Монреаль»
|4
|0
|0
|0
|-5
|2
|Артём Зуб
|«Оттава»
|3
|0
|0
|0
|-1
|0
Нападающие:
|Игрок
|Клуб
|Матчи
|Голы
|Ассисты
|Очки
|+/-
|Штраф
|Артемий Панарин
|«Рейнджерс»
|4
|1
|5
|6
|-1
|0
|Евгений Малкин
|«Питтсбург»
|4
|1
|4
|5
|-2
|0
|Кирилл Капризов
|«Миннесота»
|3
|1
|4
|5
|-1
|0
|Андрей Свечников
|«Каролина»
|4
|2
|2
|4
|0
|6
|Валерий Ничушкин
|«Колорадо»
|4
|1
|3
|4
|+2
|2
|Александр Радулов
|«Даллас»
|4
|1
|2
|3
|+1
|0
|Владимир Тарасенко
|«Сент-Луис»
|3
|1
|1
|2
|-4
|2
|Владислав Наместников
|«Детройт»
|3
|1
|1
|2
|0
|2
|Евгений Кузнецов
|«Вашингтон»
|3
|0
|2
|2
|-1
|0
|Денис Гурьянов
|«Даллас»
|4
|0
|2
|2
|+3
|0
|Егор Чинахов
|«Коламбус»
|3
|1
|0
|1
|0
|2
|Максим Мамин
|«Флорида»
|1
|1
|0
|1
|+
|0
|Клим Костин
|«Сент-Луис»
|3
|0
|1
|1
|-1
|0
|Александр Барабанов
|«Сан-Хосе»
|3
|0
|1
|1
|+2
|0
|Александр Овечкин
|«Вашингтон»
|3
|0
|0
|0
|-3
|0
|Евгений Дадонов
|«Вегас»
|4
|0
|0
|0
|-3
|2
|Павел Бучневич
|«Сент-Луис»
|3
|0
|0
|0
|-2
|0
|Иван Барбашёв
|«Сент-Луис»
|3
|0
|0
|0
|-4
|2
|Евгений Свечников
|«Виннипег»
|2
|0
|0
|0
|-2
|0
|Яков Тренин
|«Нэшвилл»
|2
|0
|0
|0
|+1
|0
|Михаил Мальцев
|«Колорадо»
|4
|0
|0
|0
|-1
|0
|Егор Соколов
|«Оттава»
|2
|0
|0
|0
|-4
|0
|Василий Подколзин
|«Ванкувер»
|3
|0
|0
|0
|+1
|0
|Илья Михеев
|«Торонто»
|2
|0
|0
|0
|0
|0
Комментарии
- 31 января 2022
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