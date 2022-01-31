Статистика всех российских хоккеистов по итогам недели НХЛ: очки, голы, общий зачёт

Данные по матчам, которые состоялись в НХЛ за неделю с ночи с 24 на 25 января (мск) 2022 года по ночь с 30 на 31 января 2022 года.

Голкиперы:

Игрок Клуб Матчи Победы КН %Об Шат-ауты Игорь Шестёркин «Рейнджерс» 3 2 2,29 93,8 0 Сергей Бобровский «Флорида» 2 2 3,37 89,9 0 Андрей Василевский «Тампа» 2 1 1,92 93,3 0 Илья Сорокин «Айлендерс» 2 1 3,58 81,6 0 Семён Варламов «Айлендерс» 1 0 2,07 93,1 0 Илья Самсонов «Вашингтон» 1 0 3,12 89,7 0 Александр Георгиев «Рейнджерс» 1 0 4,16 77,8 0

Защитники:

Игрок Клуб Матчи Голы Ассисты Очки +/- Штраф Никита Задоров «Калгари» 4 1 2 3 +2 0 Иван Проворов «Филадельфия» 3 1 1 2 +3 0 Дмитрий Орлов «Вашингтон» 3 0 1 1 -1 2 Владислав Гавриков «Коламбус» 3 0 1 1 +1 0 Дмитрий Куликов «Миннесота» 3 0 0 0 -1 0 Михаил Сергачёв «Тампа» 2 0 0 0 +2 2 Илья Любушкин «Аризона» 3 0 0 0 0 0 Александр Романов «Монреаль» 4 0 0 0 -5 2 Артём Зуб «Оттава» 3 0 0 0 -1 0

Нападающие: