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Статистика всех российских хоккеистов по итогам недели НХЛ: очки, голы, общий зачёт

Статистика всех российских хоккеистов по итогам недели НХЛ: очки, голы, общий зачёт
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Данные по матчам, которые состоялись в НХЛ за неделю с ночи с 24 на 25 января (мск) 2022 года по ночь с 30 на 31 января 2022 года.

Голкиперы:

ИгрокКлубМатчиПобедыКН%ОбШат-ауты
Игорь Шестёркин«Рейнджерс»322,2993,80
Сергей Бобровский«Флорида»223,3789,90
Андрей Василевский«Тампа»211,9293,30
Илья Сорокин«Айлендерс»213,5881,60
Семён Варламов«Айлендерс»102,0793,10
Илья Самсонов«Вашингтон»103,1289,70
Александр Георгиев«Рейнджерс»104,1677,80

Защитники:

ИгрокКлубМатчиГолыАссистыОчки+/-Штраф
Никита Задоров«Калгари»4123+20
Иван Проворов«Филадельфия»3112+30
Дмитрий Орлов«Вашингтон»3011-12
Владислав Гавриков«Коламбус»3011+10
Дмитрий Куликов«Миннесота»3000-10
Михаил Сергачёв«Тампа»2000+22
Илья Любушкин«Аризона»300000
Александр Романов«Монреаль»4000-52
Артём Зуб«Оттава»3000-10

Нападающие:

ИгрокКлубМатчиГолыАссистыОчки+/-Штраф
Артемий Панарин«Рейнджерс»4156-10
Евгений Малкин«Питтсбург»4145-20
Кирилл Капризов«Миннесота»3145-10
Андрей Свечников«Каролина»422406
Валерий Ничушкин«Колорадо»4134+22
Александр Радулов«Даллас»4123+10
Владимир Тарасенко«Сент-Луис»3112-42
Владислав Наместников«Детройт»311202
Евгений Кузнецов«Вашингтон»3022-10
Денис Гурьянов«Даллас»4022+30
Егор Чинахов«Коламбус»310102
Максим Мамин«Флорида»1101+0
Клим Костин«Сент-Луис»3011-10
Александр Барабанов«Сан-Хосе»3011+20
Александр Овечкин«Вашингтон»3000-30
Евгений Дадонов«Вегас»4000-32
Павел Бучневич«Сент-Луис»3000-20
Иван Барбашёв«Сент-Луис»3000-42
Евгений Свечников«Виннипег»2000-20
Яков Тренин«Нэшвилл»2000+10
Михаил Мальцев«Колорадо»4000-10
Егор Соколов«Оттава»2000-40
Василий Подколзин«Ванкувер»3000+10
Илья Михеев«Торонто»200000
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