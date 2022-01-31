«Колорадо» установил рекорд НХЛ по числу побед в январе, выиграв в 15 встречах

Сегодня, 31 января, в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» прошла встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Колорадо Эвеланш» принимал «Баффало Сэйбрз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:1.



Как сообщает официальный сайт НХЛ, «Колорадо» установил рекорд лиги по числу побед в январе, выиграв 15 матчей. Также «лавины» повторили рекорд по количеству побед за календарный месяц: «Бостон Брюинз» одержал победу в 15 встречах в марте 2014 года, «Питтсбург Пингвинз» — 15 раз в марте 2013-го.



«Колорадо» в настоящий момент располагается на первой строчке в турнирной таблице Западной конференции после 43 проведённых встреч, имея в своём активе 67 набранных очков.

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