Кузнецов: сделаю всё возможное, чтобы отделиться от Овечкина на Матче звёзд НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился эмоциями от попадания на Матч звёзд Национальной хоккейной лиги 2022 года, а также о совместной игре на звёздном уик-энде с одноклубником — Александром Овечкиным.



«Иногда игроки говорят, что не хотят ехать туда, но в глубине души они думают наоборот. Если у них хороший сезон, они хотят получить за это признание, верно? И я счастлив, что отправлюсь туда.



Игра с Овечкиным на Матче звёзд? Я надеялся держаться от него подальше пару дней… Надеюсь, тренерам не понравится наша связь и они разделят нас. Я сделаю всё возможное, чтобы отделиться от него», — цитирует Кузнецова в «твиттере» журналист Том Гулитти.



Напомним, Матч звёзд НХЛ — 2022 пройдёт 4-5 февраля в Лас-Вегасе (США).