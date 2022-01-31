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Кузнецов: сделаю всё возможное, чтобы отделиться от Овечкина на Матче звёзд НХЛ

Кузнецов: сделаю всё возможное, чтобы отделиться от Овечкина на Матче звёзд НХЛ
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился эмоциями от попадания на Матч звёзд Национальной хоккейной лиги 2022 года, а также о совместной игре на звёздном уик-энде с одноклубником — Александром Овечкиным.

«Иногда игроки говорят, что не хотят ехать туда, но в глубине души они думают наоборот. Если у них хороший сезон, они хотят получить за это признание, верно? И я счастлив, что отправлюсь туда.

Игра с Овечкиным на Матче звёзд? Я надеялся держаться от него подальше пару дней… Надеюсь, тренерам не понравится наша связь и они разделят нас. Я сделаю всё возможное, чтобы отделиться от него», — цитирует Кузнецова в «твиттере» журналист Том Гулитти.

Напомним, Матч звёзд НХЛ — 2022 пройдёт 4-5 февраля в Лас-Вегасе (США).

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