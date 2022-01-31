Один гол Радулова стоит $ 300 тыс — Овечкину не снилось! Рейтинг полезности россиян в НХЛ

Ови и Капризов отрабатывают каждую копейку (но они не лидеры по КПД), а вот Панарин явно не играет на свою космическую зарплату.

Перед началом сезона НХЛ мы рассказывали, сколько денег заработают за ближайший хоккейный год все российские хоккеисты, выступающие в лучшей лиге мира.

Сейчас, по прошествии половины регулярки, любопытно посмотреть на продуктивность россиян в НХЛ — кто сполна отрабатывает зарплату, а чей оклад является обузой для клуба? Чтобы это понять, мы вывели новый критерий — стоимость одного набранного очка. Рассчитывается он путём деления суммы зарплаты хоккеиста в текущем сезоне на количество набранных им результативных баллов. Чем меньше получившееся число — тем выше КПД игрока.

Зарплата равняется сумме базового оклада хоккеиста в нынешнем сезоне и размера подписного бонуса — важно не путать эту величину с кэпхитом. Например, кэпхит (средняя годовая зарплата) по новому контракту Овечкина составляет $ 9,5 млн — именно такая сумма учитывается под потолком у «Вашингтона». При этом зарплата Ови в нынешнем сезоне составляет $ 5 млн: базовый оклад ($ 1 млн) + подписной бонус ($ 4 млн). От этой цифры мы и будем отталкиваться, оценивая продуктивность Великой Восьмёрки в этой регулярке.

Для рассмотрения мы взяли только тех, чью ценность для клуба в первую очередь определяет результативность — нападающих. А чтобы получить адекватную картину и избежать искажений, не стали брать форвардов, которые, во-первых, сыграли меньше 20 матчей в сезоне (минус Кучеров и Малкин), а во-вторых, по контракту зарабатывают $ 1 млн и меньше. Находящиеся на минимальных зарплатах игроки представлены в отдельной таблице.

Итак, вот что получилось.

Игрок Очки Зарплата в сезоне-2021/2022 Стоимость одного набранного очка Александр Радулов 15 (2+13) $ 4,65 млн $ 310 тыс. Артемий Панарин 49 (12+37) $ 13 млн $ 265,3 тыс. Евгений Дадонов 21 (10+11) $ 5 млн $238,1 тыс. Владимир Тарасенко 40 (15+25) $ 9,5 млн $ 237,5 тыс. Евгений Кузнецов 43 (13+30) $ 8 млн $ 186 тыс. Денис Гурьянов 18 (6+12) $ 2,9 млн $ 161,1 тыс.

Прервавший, наконец, сегодня ужасную безголевую серию Александр Радулов — рекордсмен среди россиян по стоимости одного очка. За каждый гол или результативную передачу «Даллас» платит Радулову больше $ 300 тысяч! Понятно, что это никакой не повод для гордости, а подтверждение того, что Александр с огромной скоростью едет с ярмарки. Этот сезон — последний для бывшего Тасманского Дьявола (сейчас так называть инертного и вялого Радулова язык не поворачивается) по пятилетнему контракту, и будущее 35-летнего Александра в НХЛ туманно. По крайней мере, о больших суммах ему точно стоит забыть.

Любопытна вторая позиция в нашем рейтинге Артемия Панарина. Хлебушек проводит хороший сезон, он безусловный лидер «Рейнджерс», но за такие деньги, которые ему платят в Нью-Йорке, этого мало — сезон должен быть фантастическим. Ну или хотя бы таким (в цифровом эквиваленте), как у Макдэвида, с которым Панарин делит первую строчку в рейтинге самых богатых игроков нынешнего сезона, но не соседствует в списке бомбардиров. Пожалуй, прямо сейчас Артемий на свою гигантскую зарплату не играет, что отражается в нашей таблице — каждый результативный балл Хлебушка обходится клубу очень дорого.

Евгений Дадонов в нынешнем сезоне зарабатывает столько же, сколько Овечкин, но продуктивность игрока «Вегаса» почти в три раза ниже. Завышенной выглядит зарплата Тарасенко, которому явно не хватает стабильности на $ 9,5 млн в год. Слишком много стоит каждый результативный балл Гурьянова, который и так в «Далласе» играет на скромной зарплате.

Игрок Очки Зарплата в сезоне-2021/2022 Стоимость одного набранного очка Андрей Свечников 38 (16+22) $ 6 млн $ 157,9 тыс. Павел Бучневич 36 (15+21) $ 4,5 млн $ 125 тыс. Валерий Ничушкин 23 (12+11) $ 2,8 млн $ 121,7 тыс. Владислав Наместников 22 (12+10) $ 2,5 млн $ 113,6 тыс. Кирилл Капризов 52 (18+34) $ 5 млн $ 96,2 тыс. Александр Овечкин 58 (29+29) $ 5 млн $86,2 тыс. Иван Барбашёв 34 (15+19) $ 1,9 млн $ 55,9 тыс.

Интересно, что на другом конце списка — самые результативные россияне сезона: Овечкин и Капризов. Молодая надежда «Миннесоты» и многолетний вожак «Вашингтона» в этом чемпионате полностью отрабатывают свои одинаковые контракты, подавая пример высочайшей продуктивности не только своим соотечественникам, но и вообще всем звёздам НХЛ, которые любят вытряхивать из своих клубов миллионы.

Безусловным же лидером по КПД среди россиян является Иван Барбашёв. Трудяга и пахарь, пробивающий себе сквозь стереотипы дорогу из нижних звеньев в топ-6 «Сент-Луиса», играет на смешном по меркам профессионального спорта контракте, однако проводит прорывной сезон, обрушивая за половину регулярки все личные рекорды и входя в топ «Блюз» по результативности.

А вот рейтинг продуктивности для российских хоккеистов с зарплатой $ 1 млн в год и менее.

Игрок Очки Зарплата в сезоне-2021/2022 Стоимость одного набранного очка Клим Костин 6 (2+4) $ 832,5 тыс. $ 138,8 тыс. Егор Чинахов 8 (5+3) $ 925 тыс. $ 115,6 тыс. Максим Мамин 9 (5+4) $ 975 тыс. $ 108,3 тыс. Василий Подколзин 10 (7+3) $ 925 тыс. $ 92,5 тыс. Евгений Свечников 10 (3+7) $ 750 тыс. $ 75 тыс. Яков Тренин 15 (10+5) $ 750 тыс. $ 50 тыс. Александр Барабанов 22 (6+16) $ 1 млн $ 45,4 тыс.

Плохи дела с КПД у Клима Костина, который в контрактный год вряд ли чем-то может заставить «Сент-Луис» дать ему новое достойное предложение. Слишком много стоит каждый гол новичка Егора Чинахова.

Зато контракты Якова Тренина и Александра Барабанова — это находка для «Нэшвилла» и «Сан-Хосе». Следующим летом оба форварда смогут претендовать на увеличение зарплаты.