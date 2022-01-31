Один гол Радулова стоит $ 300 тыс — Овечкину не снилось! Рейтинг полезности россиян в НХЛ

Перед началом сезона НХЛ мы рассказывали, сколько денег заработают за ближайший хоккейный год все российские хоккеисты, выступающие в лучшей лиге мира.
Сейчас, по прошествии половины регулярки, любопытно посмотреть на продуктивность россиян в НХЛ — кто сполна отрабатывает зарплату, а чей оклад является обузой для клуба? Чтобы это понять, мы вывели новый критерий — стоимость одного набранного очка. Рассчитывается он путём деления суммы зарплаты хоккеиста в текущем сезоне на количество набранных им результативных баллов. Чем меньше получившееся число — тем выше КПД игрока.
Зарплата равняется сумме базового оклада хоккеиста в нынешнем сезоне и размера подписного бонуса — важно не путать эту величину с кэпхитом. Например, кэпхит (средняя годовая зарплата) по новому контракту Овечкина составляет $ 9,5 млн — именно такая сумма учитывается под потолком у «Вашингтона». При этом зарплата Ови в нынешнем сезоне составляет $ 5 млн: базовый оклад ($ 1 млн) + подписной бонус ($ 4 млн). От этой цифры мы и будем отталкиваться, оценивая продуктивность Великой Восьмёрки в этой регулярке.
Для рассмотрения мы взяли только тех, чью ценность для клуба в первую очередь определяет результативность — нападающих. А чтобы получить адекватную картину и избежать искажений, не стали брать форвардов, которые, во-первых, сыграли меньше 20 матчей в сезоне (минус Кучеров и Малкин), а во-вторых, по контракту зарабатывают $ 1 млн и меньше. Находящиеся на минимальных зарплатах игроки представлены в отдельной таблице.
Итак, вот что получилось.
|Игрок
|Очки
|Зарплата в сезоне-2021/2022
|Стоимость одного набранного очка
|Александр Радулов
|15 (2+13)
|$ 4,65 млн
|$ 310 тыс.
|Артемий Панарин
|49 (12+37)
|$ 13 млн
|$ 265,3 тыс.
|Евгений Дадонов
|21 (10+11)
|$ 5 млн
|$238,1 тыс.
|Владимир Тарасенко
|40 (15+25)
|$ 9,5 млн
|$ 237,5 тыс.
|Евгений Кузнецов
|43 (13+30)
|$ 8 млн
|$ 186 тыс.
|Денис Гурьянов
|18 (6+12)
|$ 2,9 млн
|$ 161,1 тыс.
Прервавший, наконец, сегодня ужасную безголевую серию Александр Радулов — рекордсмен среди россиян по стоимости одного очка. За каждый гол или результативную передачу «Даллас» платит Радулову больше $ 300 тысяч! Понятно, что это никакой не повод для гордости, а подтверждение того, что Александр с огромной скоростью едет с ярмарки. Этот сезон — последний для бывшего Тасманского Дьявола (сейчас так называть инертного и вялого Радулова язык не поворачивается) по пятилетнему контракту, и будущее 35-летнего Александра в НХЛ туманно. По крайней мере, о больших суммах ему точно стоит забыть.
Любопытна вторая позиция в нашем рейтинге Артемия Панарина. Хлебушек проводит хороший сезон, он безусловный лидер «Рейнджерс», но за такие деньги, которые ему платят в Нью-Йорке, этого мало — сезон должен быть фантастическим. Ну или хотя бы таким (в цифровом эквиваленте), как у Макдэвида, с которым Панарин делит первую строчку в рейтинге самых богатых игроков нынешнего сезона, но не соседствует в списке бомбардиров. Пожалуй, прямо сейчас Артемий на свою гигантскую зарплату не играет, что отражается в нашей таблице — каждый результативный балл Хлебушка обходится клубу очень дорого.
Евгений Дадонов в нынешнем сезоне зарабатывает столько же, сколько Овечкин, но продуктивность игрока «Вегаса» почти в три раза ниже. Завышенной выглядит зарплата Тарасенко, которому явно не хватает стабильности на $ 9,5 млн в год. Слишком много стоит каждый результативный балл Гурьянова, который и так в «Далласе» играет на скромной зарплате.
|Игрок
|Очки
|Зарплата в сезоне-2021/2022
|Стоимость одного набранного очка
|Андрей Свечников
|38 (16+22)
|$ 6 млн
|$ 157,9 тыс.
|Павел Бучневич
|36 (15+21)
|$ 4,5 млн
|$ 125 тыс.
|Валерий Ничушкин
|23 (12+11)
|$ 2,8 млн
|$ 121,7 тыс.
|Владислав Наместников
|22 (12+10)
|$ 2,5 млн
|$ 113,6 тыс.
|Кирилл Капризов
|52 (18+34)
|$ 5 млн
|$ 96,2 тыс.
|Александр Овечкин
|58 (29+29)
|$ 5 млн
|$86,2 тыс.
|Иван Барбашёв
|34 (15+19)
|$ 1,9 млн
|$ 55,9 тыс.
Интересно, что на другом конце списка — самые результативные россияне сезона: Овечкин и Капризов. Молодая надежда «Миннесоты» и многолетний вожак «Вашингтона» в этом чемпионате полностью отрабатывают свои одинаковые контракты, подавая пример высочайшей продуктивности не только своим соотечественникам, но и вообще всем звёздам НХЛ, которые любят вытряхивать из своих клубов миллионы.
Безусловным же лидером по КПД среди россиян является Иван Барбашёв. Трудяга и пахарь, пробивающий себе сквозь стереотипы дорогу из нижних звеньев в топ-6 «Сент-Луиса», играет на смешном по меркам профессионального спорта контракте, однако проводит прорывной сезон, обрушивая за половину регулярки все личные рекорды и входя в топ «Блюз» по результативности.
А вот рейтинг продуктивности для российских хоккеистов с зарплатой $ 1 млн в год и менее.
|Игрок
|Очки
|Зарплата в сезоне-2021/2022
|Стоимость одного набранного очка
|Клим Костин
|6 (2+4)
|$ 832,5 тыс.
|$ 138,8 тыс.
|Егор Чинахов
|8 (5+3)
|$ 925 тыс.
|$ 115,6 тыс.
|Максим Мамин
|9 (5+4)
|$ 975 тыс.
|$ 108,3 тыс.
|Василий Подколзин
|10 (7+3)
|$ 925 тыс.
|$ 92,5 тыс.
|Евгений Свечников
|10 (3+7)
|$ 750 тыс.
|$ 75 тыс.
|Яков Тренин
|15 (10+5)
|$ 750 тыс.
|$ 50 тыс.
|Александр Барабанов
|22 (6+16)
|$ 1 млн
|$ 45,4 тыс.
Плохи дела с КПД у Клима Костина, который в контрактный год вряд ли чем-то может заставить «Сент-Луис» дать ему новое достойное предложение. Слишком много стоит каждый гол новичка Егора Чинахова.
Зато контракты Якова Тренина и Александра Барабанова — это находка для «Нэшвилла» и «Сан-Хосе». Следующим летом оба форварда смогут претендовать на увеличение зарплаты.
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