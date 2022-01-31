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Кто из российских хоккеистов НХЛ сколько получает в сезоне, кто отрабатывает деньги, а кто нет

Один гол Радулова стоит $ 300 тыс — Овечкину не снилось! Рейтинг полезности россиян в НХЛ
Лев Лукин
Кто из российских хоккеистов НХЛ сколько получает
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Ови и Капризов отрабатывают каждую копейку (но они не лидеры по КПД), а вот Панарин явно не играет на свою космическую зарплату.

Перед началом сезона НХЛ мы рассказывали, сколько денег заработают за ближайший хоккейный год все российские хоккеисты, выступающие в лучшей лиге мира.

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Сейчас, по прошествии половины регулярки, любопытно посмотреть на продуктивность россиян в НХЛ — кто сполна отрабатывает зарплату, а чей оклад является обузой для клуба? Чтобы это понять, мы вывели новый критерий — стоимость одного набранного очка. Рассчитывается он путём деления суммы зарплаты хоккеиста в текущем сезоне на количество набранных им результативных баллов. Чем меньше получившееся число — тем выше КПД игрока.

Зарплата равняется сумме базового оклада хоккеиста в нынешнем сезоне и размера подписного бонуса — важно не путать эту величину с кэпхитом. Например, кэпхит (средняя годовая зарплата) по новому контракту Овечкина составляет $ 9,5 млн — именно такая сумма учитывается под потолком у «Вашингтона». При этом зарплата Ови в нынешнем сезоне составляет $ 5 млн: базовый оклад ($ 1 млн) + подписной бонус ($ 4 млн). От этой цифры мы и будем отталкиваться, оценивая продуктивность Великой Восьмёрки в этой регулярке.

Для рассмотрения мы взяли только тех, чью ценность для клуба в первую очередь определяет результативность — нападающих. А чтобы получить адекватную картину и избежать искажений, не стали брать форвардов, которые, во-первых, сыграли меньше 20 матчей в сезоне (минус Кучеров и Малкин), а во-вторых, по контракту зарабатывают $ 1 млн и меньше. Находящиеся на минимальных зарплатах игроки представлены в отдельной таблице.

Итак, вот что получилось.

ИгрокОчкиЗарплата в сезоне-2021/2022Стоимость одного набранного очка
Александр Радулов15 (2+13)$ 4,65 млн$ 310 тыс.
Артемий Панарин49 (12+37)$ 13 млн$ 265,3 тыс.
Евгений Дадонов21 (10+11)$ 5 млн$238,1 тыс.
Владимир Тарасенко40 (15+25)$ 9,5 млн$ 237,5 тыс.
Евгений Кузнецов43 (13+30)$ 8 млн$ 186 тыс.
Денис Гурьянов18 (6+12)$ 2,9 млн$ 161,1 тыс.

Прервавший, наконец, сегодня ужасную безголевую серию Александр Радулов — рекордсмен среди россиян по стоимости одного очка. За каждый гол или результативную передачу «Даллас» платит Радулову больше $ 300 тысяч! Понятно, что это никакой не повод для гордости, а подтверждение того, что Александр с огромной скоростью едет с ярмарки. Этот сезон — последний для бывшего Тасманского Дьявола (сейчас так называть инертного и вялого Радулова язык не поворачивается) по пятилетнему контракту, и будущее 35-летнего Александра в НХЛ туманно. По крайней мере, о больших суммах ему точно стоит забыть.

Любопытна вторая позиция в нашем рейтинге Артемия Панарина. Хлебушек проводит хороший сезон, он безусловный лидер «Рейнджерс», но за такие деньги, которые ему платят в Нью-Йорке, этого мало — сезон должен быть фантастическим. Ну или хотя бы таким (в цифровом эквиваленте), как у Макдэвида, с которым Панарин делит первую строчку в рейтинге самых богатых игроков нынешнего сезона, но не соседствует в списке бомбардиров. Пожалуй, прямо сейчас Артемий на свою гигантскую зарплату не играет, что отражается в нашей таблице — каждый результативный балл Хлебушка обходится клубу очень дорого.

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Евгений Дадонов в нынешнем сезоне зарабатывает столько же, сколько Овечкин, но продуктивность игрока «Вегаса» почти в три раза ниже. Завышенной выглядит зарплата Тарасенко, которому явно не хватает стабильности на $ 9,5 млн в год. Слишком много стоит каждый результативный балл Гурьянова, который и так в «Далласе» играет на скромной зарплате.

ИгрокОчкиЗарплата в сезоне-2021/2022Стоимость одного набранного очка
Андрей Свечников38 (16+22)$ 6 млн$ 157,9 тыс.
Павел Бучневич36 (15+21)$ 4,5 млн$ 125 тыс.
Валерий Ничушкин23 (12+11)$ 2,8 млн$ 121,7 тыс.
Владислав Наместников22 (12+10)$ 2,5 млн$ 113,6 тыс.
Кирилл Капризов52 (18+34)$ 5 млн$ 96,2 тыс.
Александр Овечкин58 (29+29)$ 5 млн$86,2 тыс.
Иван Барбашёв34 (15+19)$ 1,9 млн$ 55,9 тыс.

Интересно, что на другом конце списка — самые результативные россияне сезона: Овечкин и Капризов. Молодая надежда «Миннесоты» и многолетний вожак «Вашингтона» в этом чемпионате полностью отрабатывают свои одинаковые контракты, подавая пример высочайшей продуктивности не только своим соотечественникам, но и вообще всем звёздам НХЛ, которые любят вытряхивать из своих клубов миллионы.

Безусловным же лидером по КПД среди россиян является Иван Барбашёв. Трудяга и пахарь, пробивающий себе сквозь стереотипы дорогу из нижних звеньев в топ-6 «Сент-Луиса», играет на смешном по меркам профессионального спорта контракте, однако проводит прорывной сезон, обрушивая за половину регулярки все личные рекорды и входя в топ «Блюз» по результативности.

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А вот рейтинг продуктивности для российских хоккеистов с зарплатой $ 1 млн в год и менее.

ИгрокОчкиЗарплата в сезоне-2021/2022Стоимость одного набранного очка
Клим Костин6 (2+4)$ 832,5 тыс.$ 138,8 тыс.
Егор Чинахов8 (5+3)$ 925 тыс.$ 115,6 тыс.
Максим Мамин9 (5+4)$ 975 тыс.$ 108,3 тыс.
Василий Подколзин10 (7+3)$ 925 тыс.$ 92,5 тыс.
Евгений Свечников10 (3+7)$ 750 тыс.$ 75 тыс.
Яков Тренин15 (10+5)$ 750 тыс.$ 50 тыс.
Александр Барабанов22 (6+16)$ 1 млн$ 45,4 тыс.

Плохи дела с КПД у Клима Костина, который в контрактный год вряд ли чем-то может заставить «Сент-Луис» дать ему новое достойное предложение. Слишком много стоит каждый гол новичка Егора Чинахова.

Зато контракты Якова Тренина и Александра Барабанова — это находка для «Нэшвилла» и «Сан-Хосе». Следующим летом оба форварда смогут претендовать на увеличение зарплаты.

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