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«Эдмонтон» уступил «Оттаве» в овертайме, Зуб очков не набрал

«Эдмонтон» уступил «Оттаве» в овертайме, Зуб очков не набрал
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В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Оттава Сенаторз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Победу в этом матче одержали хозяева в овертайме со счётом 3:2.

На 12-й минуте счёт в матче открыл защитник хозяев Тома Шабо. Через минуту счёт уже сравнял Коннор Макдэвид. На 38-й минуте хозяева вновь вышли вперёд благодаря голу Ника Пола. Через 10 минут сравнял Дарнелл Нурс. В овертайме гол забил Тим Штюцле.

Российский защитник Артём Зуб очков не набрал, у нападающего Егора Соколова коэффициент полезности – «+1».

«Оттава» выиграла впервые за последние три матча. «Эдмонтон», в свою очередь, проиграл впервые за последние 5 игр.

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НХЛ - регулярный чемпионат
01 февраля 2022, вторник. 03:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
3 : 2
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Шабо (Ткачук, Сэнфорд) – 11:32' (5x5)   1:1 Макдэвид (Бушар, Ямамото) – 12:17' (5x5)   2:1 Пол (Бреннстрём, Тирни) – 37:09' (5x4)   2:2 Нурс (Райан, Хайман) – 47:46' (5x5)   3:2 Штюцле (Ткачук, Шабо) – 64:22' (3x3)
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