«Эдмонтон» уступил «Оттаве» в овертайме, Зуб очков не набрал

В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Оттава Сенаторз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Победу в этом матче одержали хозяева в овертайме со счётом 3:2.
На 12-й минуте счёт в матче открыл защитник хозяев Тома Шабо. Через минуту счёт уже сравнял Коннор Макдэвид. На 38-й минуте хозяева вновь вышли вперёд благодаря голу Ника Пола. Через 10 минут сравнял Дарнелл Нурс. В овертайме гол забил Тим Штюцле.
Российский защитник Артём Зуб очков не набрал, у нападающего Егора Соколова коэффициент полезности – «+1».
«Оттава» выиграла впервые за последние три матча. «Эдмонтон», в свою очередь, проиграл впервые за последние 5 игр.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».
- 1 февраля 2022
-
07:29
-
07:00
-
06:31
-
06:30
-
06:21
-
06:15
-
06:12
-
05:43
-
05:00
-
04:47
- 31 января 2022
-
23:59
-
23:22
-
22:52
-
22:23
-
21:55
-
21:23
-
20:51
-
20:41
-
20:33
-
20:21
-
19:46
-
19:24
-
18:50
-
18:30
-
18:06
-
18:00
-
17:35
-
17:02
-
16:50
-
16:31
-
16:15
-
15:17
-
14:36
-
14:11
-
14:00