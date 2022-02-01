«Эдмонтон» уступил «Оттаве» в овертайме, Зуб очков не набрал

В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Оттава Сенаторз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Победу в этом матче одержали хозяева в овертайме со счётом 3:2.



На 12-й минуте счёт в матче открыл защитник хозяев Тома Шабо. Через минуту счёт уже сравнял Коннор Макдэвид. На 38-й минуте хозяева вновь вышли вперёд благодаря голу Ника Пола. Через 10 минут сравнял Дарнелл Нурс. В овертайме гол забил Тим Штюцле.

Российский защитник Артём Зуб очков не набрал, у нападающего Егора Соколова коэффициент полезности – «+1».

«Оттава» выиграла впервые за последние три матча. «Эдмонтон», в свою очередь, проиграл впервые за последние 5 игр.

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