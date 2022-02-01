Матч Швейцария — Канада перед ОИ-2022 отменён из-за положительного ковид-теста швейцарца
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Сборная Швейцарии по хоккею в твиттер-аккаунте сообщила об отмене контрольного матча с командой Канады, который должен был состояться сегодня, 1 февраля.
Отмечается, что защитник швейцарцев Кристиан Марти получил положительный тест на коронавирус и вынужден покинуть тренировочный лагерь команды. Во избежание распространения вируса, обе национальные сборные приняли решение отменить товарищескую встречу.
Сборная Швейцарии отправится в Пекин из Цюриха завтра, 2 февраля.
Напомним, мужской турнир на Олимпийских играх начнётся в среду, 9 февраля. Сборная Швейцарии в этот день сыграет с командой России. Начало — в 11:40 по московскому времени. Также швейцарцы сыграют в группе с Чехией (11 февраля) и Данией (12 февраля).
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