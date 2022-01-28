России нет даже в тройке лучших, финны вне конкуренции. Рейтинг защитников на Олимпиаде

Продолжаем анализировать составы команд олимпийского хоккейного турнира. После вратарей на очереди защитники.

12. Китай

Примерные сочетания: Джейк Челиос — Райан Спроул, Джейсон Фрэм — Денис Осипов, Зак Юйэнь — Тай Шульц

С Китаем на Олимпиаде всё более-менее понятно: их задача — не проиграть слишком сильно, желательно не быть последними, а хотя бы предпоследними, возможно, даже забить пару раз. Удивительно, конечно, насколько бездарно были потрачены шесть лет подготовки — но эта тема для другого обсуждения. О защите Китая примерно всё говорит тот факт, что «Куньлунь» уверенно идёт на худшую разницу шайб в истории КХЛ и на наибольшее количество пропущенных шайб в истории.

За кем смотреть: Райан Спроул. Проспект «Детройта» когда-то подавал большие надежды, признавался лучшим защитником CHL, был заигран в НХЛ — но карьеру фактически поломала травма «крестов», после которой атакующий защитник так и не вышел на проектируемую мощность. Собственно, атакующего в нём намного больше, чем защитника — но если китайский проект после Олимпиады схлопнется, то это один из 3-4 игроков «Куньлуня», который может заинтересовать остальные клубы КХЛ.

Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru

11. Латвия

Примерные сочетания: Карлис Чуксте — Кристапс Зиле, Увис Балинскис — Янис Якс, Патрик Озолс — Артур Кулда, Ральф Фрейбергс — Оскар Цибульскис

Если защита китайцев собрана на базе худшего клуба Востока, то основной клуб Латвии — худший на Западе. В отличие от «Куньлуня», «Динамо» играет ниже своего уровня — их сильно подвёл Сергей Зубов. Однако ярких имён в этой защите предсказуемо нет — многие местные оборонцы курсируют между Ригой и чешской лигой, обычно выглядя не очень убедительно на уровне КХЛ. Несколько лет перспективным выглядел Кристапс Зиле, но он не сделал большого шага вперёд.

За кем смотреть: Янис Якс. Летом «Сочи» сделал неортодоксальный шаг, потратив легионерскую вакансию на защитника, который четыре года провёл в NCAA и не особо удачно заезжал в Ригу. Уже на предсезонке Якс поразил красивыми проходами в чужую зону — и, несмотря на солидный минус в полезности, на юге о переходе вряд ли пожалели. Ну и, конечно, за латыша перед несостоявшимся Матчем звёзд был снят один из самых мощных агитационных роликов в истории лиги.

10. Дания

Примерные сочетания: Матиас Лассен — Маркус Лауридсен, Оливер Лауридсен — Йеспер Йенсен Аабо, Эмиль Кристенсен — Николас Йенсен, Оливер Ларсен — Филлип Бруггиссер

Если бы в сборную приехал Филип Ларсен, то одно его присутствие позволило бы дебютантам Олимпиады подняться на одну-две строчки выше — однако главного атакующего защитника «СЮ» на играх не будет. Придётся обходиться тем, что будет под рукой. Состав датчан полностью повторяет прошлогодний ЧМ, за исключением того, что мест в заявке на одно место меньше, чем в Риге — никаких сюрпризов. С другой стороны, и ни одного игрока КХЛ тут нет.

За кем смотреть: Оливер Лауридсен. Помимо Ларсена, особого выбора атакующих защитников нет — большинство датчан чистые домоседы. Лауридсена вы наверняка можете помнить по четырём сезонам в КХЛ, где датчанин был одним из самых хитующих защитников лиги. Габариты позволяют — со своими 106 кг бывший «джокер» будет самым тяжёлым игроком Олимпиады. Нашим нападающим точно надо быть готовыми к тому, что эдакая туша может приложить об стекло.

9. Германия

Примерные сочетания: Корбиниан Хольцер — Марцель Брандт, Марко Новак — Фабио Вагнер, Йонас Мюллер — Доминик Биттнер, Мориц Мюллер — Конрад Абельстхаузер

Возможно, немецкий защитник в будущем станет одним из лучших в мире — мы говорим, конечно же, про Морица Зайдера, который пока уверенно является одним из претендентов на «Колдер» и попутно бьёт мелкие рекорды. Возможно, он приедет на ЧМ — но на Олимпиаде придётся обходиться тем, что есть. В наличии пока только защитники родной лиги — и из тех, кто выиграл олимпийское серебро, в Пекин едут только двое — и два Мюллера (Йонас и Мориц) даже не братья.

За кем смотреть: Корбиниан Хольцер. В Германии-2018 был Кристиан Эрхофф с солидным опытом НХЛ, и в этой сборной тоже будет один энхаэловец. Хольцер, правда, всю свою карьеру выполнял сугубо утилитарную роль в третьей паре, в основном блокируя броски и редко подключаясь в атаке. В прошлом году он провёл половину сезона за «Автомобилист» и показал, что на уровне КХЛ его функционал останется тем же. Но при этом в своей сборной Корбиниан — гарантированно защитник для топ-4 и основная опция для меньшинства.

Фото: Басанаев Антон, photo.khl.ru

8. Словакия

Примерные сочетания: Михал Чайковски — Петер Черешняк, Мартин Маринчин — Шимон Немец, Марек Дялога — Марио Грман, Мартин Гернат — Самуэль Княжко

Вполне возможно, через несколько лет люди, пропустившие пекинский хоккей, будут разглядывать состав Словакии-2022 и будут цокать языками: «Ого, да тут играл тот самый!». Претенденты на «того самого» у словаков есть и в атаке, и в защите — но пока 17-летние парни очевидно не могут делать разницу на таком уровне. Успех словаков будет зависеть больше от системной игры — хотя там достаточно заметных имён: обладатель одной из самых мощных пушек КХЛ Чайковски, запомнившийся проходами в «Ак Барсе» Дялога, чуть не перешедший в «Ак Барс» Черешняк. Третий, кстати, на прошлой Олимпиаде забил победный гол словаков.

За кем смотреть: Шимон Немец. Ну вот и будущее — Немец уже в 17 лет набрал 23 очка за 31 матч и всеми экспертами уверенно котируется в топ-10 будущего драфта. «Немец отлично играет с шайбой, может играть под давлением и отлично пасовать. Его мастерство и скорость позволяют хорошо играть в быстром переходе из обороны в атаку. В защите он хорош благодаря своему катанию и высокому хоккейному интеллекту», — пишет ведущий эксперт по молодым игрокам Кори Пронмэн.

7. США

Примерные сочетания: Аарон Несс — Брок Фабер, Джейк Сандерсон — Стивен Кэмпфер, Брайан Купер — Дрю Хеллесон, Дэвид Уорсофски — Никлас Пербикс

Самая молодая сборная турнира и в обороне привезёт четверых студентов. Однако в обороне ставка на NCAA имеет существенный минус: если в атаке у американцев будет несколько сыгранных связок, то американцам придётся искать пары уже по ходу турнира. У США ведь не было даже Кубка Первого канала — плана «Б» в принципе не было, придётся начинать всё с листа. Эта несыгранность играет против американцев, у которых на бумаге неплохая линия с традиционным для североамериканцев балансом «лево-право». Правда, как обычно для сборных без игроков на контрактах НХЛ, не хватает домоседов — на всю сборную будет отдуваться опытный Аарон Несс, который поиграл и в «Вашингтоне», а сейчас на одностороннем контракте в АХЛ.

За кем смотреть: Джейк Сэндерсон. В Университете Северной Дакоты играет очень много проспектов «Оттавы» — и происходит это из-за того, что скаутам из Канады ехать недалеко (и это не шутка). Сандерсон тоже задрафтован «Оттавой», но его уход в топ-5 позапрошлогоднего набора был полностью ожидаем. Его сильные стороны характерны для современных защитников — хорошая игра с шайбой, умение поддержать атаку, сильное катание.

Фото: Codie McLachlan/Getty Images

6. Чехия

Примерные сочетания: Рональд Кнот — Лукаш Клок, Якуб Ержбаек — Давид Скленичка, Войтех Мозик — Либор Шулак, Томаш Кундратек

Прошли те времена, когда чехи приезжали на мировые турниры с преимущественно европейским составом и спокойненько всех убирали даже так. Несмотря на то, что местный хоккей потихоньку выползает из кризиса, дыра прошлого десятилетия даёт урон сейчас, и поэтому на Олимпиаду едет пара защитников из худшего клуба КХЛ, «Адмирала» («Куньлунь» за полноценный клуб даже сложно считать). В отличие от соседей словаков, чехи не дали места своим молодым талантам — высоко котирущемуся Давиду Иржичеку или уже задрафтованному Станиславу Свозилу.

За кем смотреть: Лукаш Клок. Конечно, самый известный игрок в этой Чехии — обладатель Кубка Стэнли Якуб Ержабек, но лучший сезон проводит защитник «Нефтехимика». В него, как и во всю команду, никто летом не верил- но Нижнекамск играет остро, порой авантюрно, не боится подключать защитников. Клок, который несколько лет назад сыграл в «Словане» так, что никто этого не заметил, прекрасно влился в такой стиль. Правда, вряд ли Чехия в Пекине будет такой же весёлой.

5. Швейцария

Примерные сочетания: Рафаэль Диас — Мирко Мюллер, Сантери Алатало — Янник Вебер, Рамон Унтерзандер — Ромен Леффёль, Кристиан Марти — Микаэль Фора

Пожалуй, швейцарцы — одни из главных выгодоприобретателей от отказа НХЛ. Сборная уже очень давно крутится вокруг да около элитной группы, четыре года назад остановилась в одном буллите от титула чемпиона мира, а сейчас отправляет в Пекин лучшие силы местной лиги. В этой сборной нет ни одного дебютанта, есть два опытных энхаэловца (Диаз и Вебер) и завсегдатаи ЧМ типа Утерзандера. Это опытная и сбалансированная группа защитников, которая даже без Романа Йоси выглядит солидно.

За кем смотреть: Мирко Мюллер. Даже сложно выделить кого-то одного — перспективной молодёжи в этой команде нет, из швейцарской лиги в КХЛ сейчас вряд ли кто поедет (контракты там прекрасные). Поэтому можно обратить внимание на ещё одного бывшего энхаэловца, который в своё время был выбран «Сан-Хосе» в первом раунде, но так и не дорос до хотя бы второй пары. В этой сборной он будет одним из основных домоседов.

Фото: Martin Rose/Getty Images

4. Россия

Примерные сочетания: Дамир Шарипзянов — Вячеслав Войнов, Егор Яковлев — Артём Минулин, Никита Нестеров — Александр Елесин, Александр Никишин — Сергей Телегин

Кажется, хоккейная Россия проблемы решает постепенно: какое-то время назад дефицит был на всех позициях, кроме вингеров. Сначала стали появляться классные вратари, потом подросли молодые защитники — теперь ждём центров.

Если говорить про эту команду, то она, как и американская, выделяется своей молодостью — Минулин, Никишин и Телегин возрастом вполне соответствуют «студентам». Но группа поддержки у них однозначно интереснее — защитника уровня Вячеслава Войнова у американцев нет, хотя критики считают, что он уже не тот, что пару лет назад. Это хорошая сбалансированная бригада, где есть трое праворуких (в Сочи был один Войнов, в Ванкувере — никого), которая подходит под стиль штаба Жамнова, требующего от защитников более активной игры. Показательно, что споров после оглашения состава тут вообще не возникало.

За кем следить: Александр Никишин. Самому молодому игроку этой сборной «Чемпионат» посвящал статью совсем недавно:

3. Канада

Примерные сочетания: Оуэн Пауэр — Джейсон Демерс, Марк Барберио — Мэт Робинсон, Тайлер Уозерспун — Алекс Грант, Брэндон Гормли — Максим Норо

Наконец-то в сборной Канады есть два игрока «Ак Барса» и ещё один, которого слухи в Казань отправляли (Уозерспун). Как уже говорилось, проблема этой канадской сборной и любой, сформированной на базе евроклубов — перекос в сторону атаки. С другой стороны, Канада как раз имеет все возможности сыграть в стиле «забьём на один гол больше, чем соперник».

Интересных персоналий в этой команде все равно достаточно. Мэт Робисон близок к рекорду КХЛ, о котором мало кто говорит — сейчас его суммарная полезность за все сезоны +200, и лучше него в лиге только Шипачёв (+201). С ним удивительно соседствует Брэндон Гормли, за которого менеджеры «Динамо» умудрились выручить 20 миллионов, хотя этот защитник не помогает защитникам примерно никак. С 19-летним Пауэром рядом почти наверняка выйдет игрок на 12-15 лет старше — вот такая сборная контрастов.

За кем смотреть: Оуэн Пауэр. Действующий первый номер драфта и чемпион мира просто не оставляет других вариантов в этой команде. 27 минут в полуфинале, по 24 в финале и четвертьфинале ЧМ — надёжность молодого защитника показана на самом высоком уровне. «Крайне мало двухметровых защитников, которые обладают таким катанием» — пишет о нём сайт Eliteprospects. Это объяснимо — НХЛ одержима скоростью, движением, поэтому катание — чуть ли не основной показатель в отчётах скаутов. Ну а сам Пауэр говорит, что хочет подражать Виктору Хедману и Роману Йоси.

Фото: Getty Images

2. Швеция

Примерные сочетания: Оскар Фантенберг — Лукас Бенгтссон, Хенрик Тёммернес — Кристиан Фолин, Эрик Густафссон — Линус Хультстрём, Джонатан Пудас — Эмиль Дьюсе

Швеция с игроками НХЛ, как и Россия с вратарями — могла выставить два разных варианта состава и оба могли быть лучшими. Шведский конвейвер клепает примерно одинаково выученных форвардов и похожих друг на друга защитников — мобильных, хорошо катающихся, умеющих поддерживать атаку и играть с шайбой (такие штампы чаще всего встречаются в скаутских отчётах).

Большинство оборонцев этой сборной вполне ложится в эти отточенные временем характеристики. Даже несмотря на то, что мимо Игр проехал лидер защиты «Торпедо» Леннстрём и один из лучших оборонительных защитников КХЛ Дальбек, у шведов все равно крепкая бригада с высоким средним уровнем. Здесь нет игроков, насчёт которых поражаешься «что они тут забыли?», нет перекосов — правда, этот средний уровень не такой высокий, как у пары других топ-сборных.

За кем смотреть: Хенрик Тёммернес. Второй бомбардир швейцарской лиги, набирает больше очка за матч — это вам не шутки. Возможно, лучший шведский защитник из тех, что играет в европейских лигах — но ему хорошо в Швейцарии, как и многим другим шведам, поэтому в КХЛ его ждать не стоит. Умеет всё, что может делать шведский защитник, только даже ещё лучше.

1. Финляндия

Примерные сочетания: Микко Лехтонен — Вилле Покка, Петтери Линдбом — Сами Ватанен, Атте Охтамаа — Валттери Кемиляйнен, Никлас Фриман — Юусо Хиетанен

Финны могут позволить себе прокатить мимо сборной главного пакмувера «Авангарда» Каски и все равно выглядят лучшей, самой сбалансированной и глубокой обороной турнира. Здесь, на первый взгляд, просто нет слабых мест — да даже если бы они были, то наверняка их сгладила бы финская система оборонительной игры.

Здесь есть бывший лучший легионер-защитник КХЛ в лице Юусо Хиетанена и лучший легионер КХЛ прямо сейчас — Микко Лехтонен. После перехода в СКА Лехтонен стал участвовать в реалити-шоу «Сдохни или умри» и стабильно играет по 27-28 минут за матч — но это и показатель его уровня. Каски достойно заменит Кемиляйнен из «Витязя», у которого ещё и есть химия с финской связкой из Подольска. Охтамаа в своё время был чуть ли не основой обороны чемпионского «Ак Барса» — в общем, просто страшно.

За кем смотреть: Сами Ватанен. Несколько лет назад рассматривался как будущее «Анахайма», ради которого клуб даже пожертвовал на драфте расширения Ши Теодором. Сейчас Ши — один из лучших защитников НХЛ, а финн уехал в Европу — кажется, помешало несколько травм подряд. Впрочем, негабаритному Ватанену европейский хоккей подходит даже лучше — на этом уровне его навыки игры с шайбой никуда не деваются.