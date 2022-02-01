Крикунов: решение не проводить матчи во время паузы наносит серьёзный удар по имиджу КХЛ

Главный тренер рижского «Динамо» Владимир Крикунов поделился мнением о решении Континентальной хоккейной лиги не проводить матчи во время олимпийской паузы.
«Прочитал я комментарий главного тренера «Северстали» Андрея Разина о том, что его клуб готов продолжать участие в чемпионате КХЛ. Я общаюсь со многими коллегами и могу с уверенностью сказать, что череповецкий клуб — далеко не единственный, кто за продолжение чемпионата.
Болеют во всём мире, однако в хоккей играют везде – все европейские чемпионаты проводят матчи, играют сезон в НХЛ. Да, какие-то игры переносят, но такого, как в КХЛ, – остановки сезона – нет нигде. В Швеции вообще минимальная пауза в чемпионате на время Олимпиады – там уже 17 февраля возобновляется чемпионат, и это при том, что сборная этой страны наверняка попадёт в число четырёх сильнейших команд на Олимпиаде!
Почему в КХЛ отменили множество игр? У каждого клуба лиги есть вторая команда, есть молодёжная. Они продолжают играть в чемпионатах ВХЛ, МХЛ. Молодёжка вообще играет на тех же аренах, где и клуб КХЛ. Переболевших много, они есть в каждом клубе, но состав каждой команды состоит не из 25-30 игроков.
К слову, мне в этом сезоне пришлось играть в три пятёрки (причём третья была составлена из пацанов) в Нур-Султане. У нас были огромные проблемы с составом – многие были травмированы, но при этом мы не просили отменять наши игры, а в КХЛ знали о наших сложностях.
Вспомните прошлый сезон — сколько больных было у СКА? И что? Разве кто-то из клуба просил о переносе игр? Играли молодыми пацанами! Да, мы уже не претендуем на плей-офф, но представьте, каково сейчас тем, кто бьётся за это?! Я являюсь тренером уже почти сорок лет, позади огромный опыт работы в клубах, в различных сборных. У меня складывается впечатление, что решение принимали не хоккейные люди. Чемпионат КХЛ нельзя было останавливать. А сейчас и вовсе до сих пор не ясно, как и когда его продолжать.
Все эти моменты наносят серьёзный удар по имиджу лиги. Я прекрасно помню, как создавалась КХЛ, как её президент Александр Иванович Медведев старался и всё делал, чтобы КХЛ конкурировала с НХЛ. А сейчас мне известно, что некоторые игроки уже готовы уехать в Европу, чтобы продолжить сезон там. Весь негатив, что сейчас есть вокруг КХЛ, никак не способствует развитию лиги», – цитирует Крикунова «ВсёПроСпорт.ру».
- 1 февраля 2022
-
16:59
-
16:54
-
16:25
-
15:52
-
15:44
-
15:29
-
15:10
-
14:36
-
14:08
-
13:35
-
13:10
-
12:49
-
12:30
-
12:06
-
11:36
-
11:10
-
10:48
-
10:20
-
10:00
-
09:42
-
09:30
-
09:06
-
08:50
-
08:28
-
08:16
-
07:29
-
07:00
-
06:31
-
06:30
-
06:21
-
06:15
-
06:12
-
05:43
-
05:00
-
04:47