Овечкин о Матче звёзд: Кузнецов переживает, что не сумеет отдохнуть от меня эти три дня

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о попадании партнёра по команде и соотечественника Евгения Кузнецова в состав участников Матча звёзд Национальной хоккейной лиги.

«Рад за Кузю. Хотя он переживает, что не сумеет отдохнуть от меня эти три дня, Многие игроки заслуживают быть на Матче звёзд, но по тем или иным причинам туда не попадают. В любом случае для нас с Кузей поездка в Лас-Вегас станет хорошим поводом вспомнить о победе 2018 года», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ на русском языке.

Ранее сообщалось, что Кузнецов, готовящийся к участию во втором в своей карьере Матче звёзд, заменит защитника «Нью-Йорк Рейнджерс» Адама Фокса в составе Столичного дивизиона.

Напомним, Матч звёзд НХЛ — 2022 пройдёт 4-5 февраля в Лас-Вегасе (США).