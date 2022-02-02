Евгений Малкин забил гол в матче с «Вашингтоном»

В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:1. За «Вашингтон» забил Ник Дауд. В составе «Питтсбурга» отличился российский нападающий Евгений Малкин. Россиянин забил свой пятый гол в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 8 результативных передач.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Питтсбурга»

«Вашингтон» подошёл к этому матчу с двумя поражениями за последние три матча. «Питтсбург», в свою очередь, проиграл три своих последних матча.

На данный момент «Вашингтон» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 57 очков. «Питтсбург», в свою очередь, находится на пятом месте турнирного зачёта, записав в свой актив 61 очко.