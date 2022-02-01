Салливан об Овечкине, о Кросби и Малкине: возраст им не мешает. Они всё ещё элитные игроки

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился ожиданиями от матча с «Вашингтон Кэпиталз».

«Вы посмотрите, какие таланты выходят на лёд! С нашей стороны — Сид, Джино, Танг (Сидни Кросби, Евгений Малкин, Крис Летанг. — Прим. «Чемпионата»), со стороны «Кэпиталз» — Алекс Овечкин, Никлас Бекстрём, Джон Карлсон. Бесспорно, всё это выносит матчи «Питтсбурга» и «Вашингтона» в отдельную категорию. Они интересны любому человеку, мало-мальски интересующемуся хоккеем.

Не думаю, что возраст им как-то мешает. Ови, Сид — и я бы добавил к ним Евгения Малкина — по-прежнему элитные игроки, которые доказывают этот факт из матча в матч. Кроме того, у них есть то, чего нет у молодых игроков, — опыт, причём чемпионский опыт. Они уже матёрые игроки. Они все побывали на вершине горы, брали Кубок Стэнли, они знают, какую цену за это нужно заплатить, и это служит им добрую службу», — приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ на русском языке.



Напомним, «Питтсбург» примет «Вашингтон» в ночь с 1 на 2 февраля. Старт встречи запланирован на 3:00 мск.