Крайдер — о своём первом голе в матче с «Флоридой»: вероятно, Шестёркин пасует лучше меня

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (5:2) прокомментировал свой первый из двух голов в этой встрече. В конце второго периода американский форвард реализовал большинство, а голевую комбинацию начал голкипер «синерубашечников» Игорь Шестёркин, удачно сыгравший в своей зоне.
«Вероятно, Игорь пасует лучше меня и у него руки лучше, чем у меня», — приводит слова Крайдера журналист Винс Меркольяно.
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В третьем периоде Крайдер оформил дубль, благодаря чему смог оторваться от Драйзайтля и капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в снайперской гонке НХЛ. В активе Криса 33 точных броска в 47 матчах, на счету Драйзайтля 31 шайба в 41 матче, а забросивший 29 шайб в 45 матчах Овечкин делит третье место с нападающим «Торонто» Остоном Мэттьюсом (29 голов в 39 матчах).
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