Галлан — о драке Строума: никогда не говорю игрокам драться. Но это было идеально

На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Флориду Пантерз». Хозяева победили со счётом 5:2.

В начале третьего периода центральный нападающий «Рейнджерс» Райан Строум подрался с форвардом гостей Мэйсоном Марчментом. Эффектная драка двух канадских хоккеистов завершилась тем, что Строуму удалось опрокинуть соперника на лёд. По итогам инцидента оба игрока были наказаны пятиминутным штрафами.

«Это было идеально. Он сделал свою работу. Я никогда не говорю парням, чтобы они дрались, но иногда всё может случиться внезапно. Райан важный для нас игрок, но он не мог не отреагировать на соперника, который так его ударил», — приводит слова главного тренера «Рейнджерс» Жерара Галлана журналист Винс Меркольяно.