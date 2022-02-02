Малкин продлил результативную серию до 9 игр, набрав в них 10 очков. До рекорда — 2 матча

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 ОТ.
В этой игре 35-летний российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин отметился заброшенной шайбой, благодаря чему продлил свою результативную серию до 9 матчей, в которых он набрал 10 (3+7) очков. Среди действующих игроков с серией из 9+ матчей больше очков набирали только сам Малкин (11), Александр Овечкин (11) и рекордсмен – Сидни Кросби (12). Об этом сообщает пресс-служба лиги на официальном сайте турнира.
Рекордсмен по продолжительности серии с набранными очками среди действующих игроков – форвард «Миннесоты» Кевин Фиала (11 матчей).
Всего в текущем сезоне Малкин принял участие в 11 встречах, в которых набрал 12 (4+8) очков при показателе полезности «-2».
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