Дубль Орлова принёс «Вашингтону» победу в овертайме над «Питтсбургом»

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 ОТ.

В основное время команды трижды поразили ворота друг друга – за «Питтсбург» отличились Евгений Малкин и дважды Брайан Раст, а за «Вашингтон» забрасывали Ник Дауд, Дмитрий Орлов и Даниэль Спронг. На последней минуте овертайма точный бросок всё того же Орлова принёс победу «столичным».

Отметим, что уже на 7-й минуте матча в воротах «Вашингтона» появился Илья Самсонов, заменивший Витека Ванечека. У российского голкипера 42 сейва после 44 бросков. У его визави из «Питтсбурга» Тристана Джерри – 26 отражённых бросков.