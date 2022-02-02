Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дубль Орлова принёс «Вашингтону» победу в овертайме над «Питтсбургом»

Дубль Орлова принёс «Вашингтону» победу в овертайме над «Питтсбургом»
Комментарии

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 ОТ.

В основное время команды трижды поразили ворота друг друга – за «Питтсбург» отличились Евгений Малкин и дважды Брайан Раст, а за «Вашингтон» забрасывали Ник Дауд, Дмитрий Орлов и Даниэль Спронг. На последней минуте овертайма точный бросок всё того же Орлова принёс победу «столичным».

Отметим, что уже на 7-й минуте матча в воротах «Вашингтона» появился Илья Самсонов, заменивший Витека Ванечека. У российского голкипера 42 сейва после 44 бросков. У его визави из «Питтсбурга» Тристана Джерри – 26 отражённых бросков.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 февраля 2022, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 4
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дауд (Хагелин) – 05:50' (4x5)   1:1 Малкин (Гюнцель, Летанг) – 06:26' (5x4)   2:1 Раст (Кросби, Гюнцель) – 11:26' (5x4)   2:2 Орлов (Шири, Шульц) – 16:13' (5x4)   3:2 Раст (Кросби, Гюнцель) – 24:44' (5x4)   3:3 Спронг (Карлсон) – 39:18' (5x5)   3:4 Орлов (Кузнецов, Уилсон) – 64:17' (3x3)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022