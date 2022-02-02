Овечкин впервые в этом сезоне не смог набрать очки в четырёх матчах кряду

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 ОТ.
Впервые в текущем сезоне форвард «Вашингтона» Александр Овечкин не набрал очков в четырёх встречах подряд. Последний раз россиянин совершил результативное действие 23 января в матче с «Оттавой Сенаторз» (3:2 ОТ) – тогда Овечкин забил.
В прошедшей встрече нападающий «Кэпиталз» провёл на площадке 21 минуту 31 секунду, из них 3 минуты 22 секунды – в большинстве. Овечкин нанёс пять ударов в створ ворот.
В 46 матчах текущего сезона Александр Овечкин забил 29 голов и сделал 29 голевых передач. Хоккеист идёт на пятом месте в бомбардирской гонке с 58 набранными очками, лидирует Джонатан Юбердо из «Флориды Пантерз» (64 очка).
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