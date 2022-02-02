Самсонов не позволил Кросби отличиться в овертайме. Видео

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 ОТ.

На первой минуте овертайма Сидни Кросби мог завершить встречу в пользу «Питтсбурга» — нападающий вышел один на один с вратарём «Вашингтона» Ильёй Самсоновым, но российский голкипер спас свои ворота.

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Отметим, что в начале встречи в воротах «Вашингтона» стоял Витек Ванечек, но уже на 7-й минуте первого периода он покинул лёд из-за травмы. На замену чешскому вратарю вышел Илья Самсонов. У российского голкипера 42 сейва после 44 бросков. У его визави из «Питтсбурга» Тристана Джерри – 26 отражённых бросков.