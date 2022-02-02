Галиев: Олимпиада в Нагано — первая, которую я увидел. Тогда появилась мечта сыграть на ОИ

Нападающий московского «Динамо» Станислав Галиев, переведённый из запаса в основной состав сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине (Китай), рассказал о мечте сыграть на Играх.



«Олимпиада в Нагано — первые игры, которые я увидел. Там было всё: фантастическая сборная, потрясающие матчи, невероятные победы и обидное поражение в финале. Пять шайб Павла Буре в памяти навсегда. Тогда сразу появилась мечта сыграть на Олимпийских играх», – цитирует Галиева «твиттер» «Динамо».



Напомним, хоккеист был переведён в основной состав 2 февраля. Также сообщалось, что нападающий Кирилл Марченко переведён в резерв. Защитник Шакир Мухамадуллин также включён в резерв. Защитник Семён Чистяков покинул расположение сборной.

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