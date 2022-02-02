Свечков рассказал о готовности сыграть летом на молодёжном чемпионате мира

Нападающий «СКА-Невы» и молодёжной сборной России Фёдор Свечков поделился мнением о молодёжном чемпионате мира – 2022.

«Сыграть на МЧМ – это мечта детства. Когда приехал на сбор в Новогорск, старался изо всех сил показать, что готов играть на турнире. Думаю, мы неплохо подготовились. Со шведами немного «прозевали» первый период и пропустили три быстрые шайбы. А со швейцарцами лучше сыграли как команда. Думаю, мы бы набирали по ходу турнира. Если последите за ребятами, которые приехали с МЧМ, то увидите, что все в хорошей форме. Все играют результативно.



Отличается ли стиль шведов на взрослом и молодёжном уровнях? Сложно сказать. Я просто помню, что на МЧМ у них были неплохие защитники, которые редко от борта отдавали шайбы нападающим. Они старались на ногах вылезти из-под прессинга в своей зоне. Те ребята, которые были на молодёжном чемпионате мира, потенциально сильнее тех, что были на Кубке Карьяла.



Как в команде восприняли отмену МЧМ? Тяжело. Особенно те ребята, у которых это был последний год. Это всё очень болезненно. Любой мальчишка с более-менее осознанного возраста смотрел МЧМ по телевизору. Все мечтали попасть туда и сыграть за свою страну. Мы долго готовились к этому турниру. Каждый игрок, кто имел шансы, держал у себя в голове, что может поехать. И вот отъезд, сыграли несколько матчей – и такая новость…



Жду ли решения о проведении турнира летом? Я уже как-то отошёл от этой истории. Если сделают турнир летом, будет здорово. Не сделают – ничего не поделаешь. Если решат провести молодёжный чемпионат мира летом, я буду готов поехать. Да я думаю, что любой будет готов», – цитирует Свечкова AllHockey.ru.