Свечков рассказал о готовности сыграть летом на молодёжном чемпионате мира

Нападающий «СКА-Невы» и молодёжной сборной России Фёдор Свечков поделился мнением о молодёжном чемпионате мира – 2022.
«Сыграть на МЧМ – это мечта детства. Когда приехал на сбор в Новогорск, старался изо всех сил показать, что готов играть на турнире. Думаю, мы неплохо подготовились. Со шведами немного «прозевали» первый период и пропустили три быстрые шайбы. А со швейцарцами лучше сыграли как команда. Думаю, мы бы набирали по ходу турнира. Если последите за ребятами, которые приехали с МЧМ, то увидите, что все в хорошей форме. Все играют результативно.
Отличается ли стиль шведов на взрослом и молодёжном уровнях? Сложно сказать. Я просто помню, что на МЧМ у них были неплохие защитники, которые редко от борта отдавали шайбы нападающим. Они старались на ногах вылезти из-под прессинга в своей зоне. Те ребята, которые были на молодёжном чемпионате мира, потенциально сильнее тех, что были на Кубке Карьяла.
Как в команде восприняли отмену МЧМ? Тяжело. Особенно те ребята, у которых это был последний год. Это всё очень болезненно. Любой мальчишка с более-менее осознанного возраста смотрел МЧМ по телевизору. Все мечтали попасть туда и сыграть за свою страну. Мы долго готовились к этому турниру. Каждый игрок, кто имел шансы, держал у себя в голове, что может поехать. И вот отъезд, сыграли несколько матчей – и такая новость…
Жду ли решения о проведении турнира летом? Я уже как-то отошёл от этой истории. Если сделают турнир летом, будет здорово. Не сделают – ничего не поделаешь. Если решат провести молодёжный чемпионат мира летом, я буду готов поехать. Да я думаю, что любой будет готов», – цитирует Свечкова AllHockey.ru.
- 2 февраля 2022
-
16:03
-
16:02
-
15:54
-
15:38
-
15:11
-
15:01
-
14:15
-
14:11
-
13:56
-
13:45
-
13:19
-
12:51
-
12:46
-
12:16
-
11:26
-
11:00
-
10:59
-
10:51
-
10:24
-
10:07
-
09:56
-
09:31
-
08:35
-
08:28
-
07:54
-
07:51
-
07:41
-
07:17
-
07:11
-
06:57
-
06:52
-
06:44
-
06:40
-
06:33
-
06:31