«Откуда там столько понтов?» Аввакумова об отказе хоккеистов сборной лететь с олимпийцами

Российская прыгунья на лыжах с трамплина Ирина Аввакумова прокомментировала ситуацию с хоккейной сборной России, игроки которой отказались лететь в одном самолёте с другими спортсменами на Олимпийские игры — 2022 в Пекине.



«Сильно удивилась. Ладно бы ещё Овечкин, Малкин и какие-то другие мощные НХЛовцы так сказали. У них всё-таки статус. Но сейчас едут совсем другие ребята, много молодёжи. И откуда там столько понтов, мне непонятно. Неправильно это. Окей, ты в хоккей играешь. Ну а кто-то на лыжах бегает. Все одно дело делают, почему им такие привилегии? Это неуважение к остальным. Коронавирус? Так риски у всех есть. Они так же приедут в аэропорт. А жить в деревне — не опасно? Одна столовая, в которой будут те же ребята, которые должны были с ними лететь. Это в любом случае рулетка», — приводит слова Аввакумовой «Спорт-экспресс».

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