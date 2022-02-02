Малкин общался с Овечкиным перед матчем. Евгений в этом сезоне ещё не болел коронавирусом

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в конце опциональной тренировки команды перед матчем с «Вашингтон Кэпиталз» (3:4 ОТ) подъехал к скамейке и пообщался с капитаном «столичных» Александром Овечкиным.

Отметим, что сегодня Овечкин сдал положительный тест на коронавирус. Малкин же находится среди немногочисленных игроков «Питтсбурга», кто ещё не болел коронавирусом в текущем сезоне.

Напомним, в ночь с 1 на 2 февраля в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 ОТ.



В 46 матчах текущего сезона Александр Овечкин забил 29 голов и сделал 29 голевых передач. Хоккеист идёт на пятом месте в бомбардирской гонке с 58 набранными очками. Лидирует Джонатан Юбердо из «Флориды Пантерз» (64 очка).