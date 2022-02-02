Стало известно, кто заменит заболевшего коронавирусом Овечкина на Матче звёзд НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон примет участие в Матче звёзд НХЛ, сообщает журналист Эмили Каплан на своей странице в «Твиттере».

Отмечается, что он заменит капитана «столичных» Александра Овечкина, который пропустит звездный уик-энд из-за положительного теста на коронавирус.



Напомним, Овечкин был выбран капитаном команды Столичного дивизиона. О новом капитане новостей пока нет. Из россиян в Матче всех звёзд НХЛ примут участие нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов (команда Столичного дивизиона), голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский (команда Атлантического дивизиона) и нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов (команда Центрального дивизиона).



Матч звёзд НХЛ пройдёт в Лас-Вегасе 5 февраля. Он будет состоять из трёх матчей в формате «три на три» с участием четырёх команд — по одной от каждого дивизиона.