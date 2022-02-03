«Югра» обменяла права на вратаря Константина Волкова в московское «Динамо»

Как стало известно «Чемпионату», ханты-мансийская «Югра» обменяла права на голкипера Константина Волкова в московское «Динамо».



В настоящий момент 24-летний вратарь выступает в Финляндии за клуб «Эссят», играющий в высшей финской хоккейной лиге. В текущем сезоне Волков принял участие в 25 матчах, отразив 90,1% бросков при коэффициенте надёжности 2,68. Права на игрока в России ранее принадлежали «Югре».



Отметим, что голкипер на драфте Национальной хоккейной лиги в 2016 году был выбран в шестом раунде под общим 168-м номером клубом «Нэшвилл Предаторз». Также права на Волкова ранее принадлежали санкт-петербургскому СКА. Он не провёл ни одного матча ни в НХЛ, ни в КХЛ.



В Финляндию голкипер перебрался в 2021 году, подписав с «Эссятом» однолетний контракт.