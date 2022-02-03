Лавиолетт: уверен, Овечкин расстроен, что не сыграет на Матче звёзд НХЛ

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт поделился мнением о включении в ковид-протокол НХЛ Александра Овечкина, из-за чего россиянин пропустит ближайшие матчи клуба и Матч звёзд — 2022.



«Уверен, он расстроен. Я не знаю никого, кто бы делал так много, чтобы выйти на лёд. Он очень не любит, когда ему приходится пропускать игры, когда он не может помочь команде победить. Это главное — он огорчён. Что касается Матча звёзд, то, конечно, приятно получить приглашение. Он один из тех самых ярких игроков сезона, кто заслужил его.



Ови, конечно, абсолютно заслуженно получил приглашение, посмотрите, чего он добился в этом сезоне, что сделал для команды. Вы знаете, что я часто говорю, что большую роль в этом сыграл и (Кузнецов), также получивший приглашение. У них отличная связка, а я бы ещё…



Я бы хотел включить туда всю тройку, потому что всегда считал Тома её составной частью. Он очень многое делает для команды и вносит важный вклад в игру звена. Нам пришлось решать немало вопросов, как и многим другим командам, но Том всегда играл жёстко, остро, отрабатывал в обороне. Я очень рад, что на него обратили внимание и пригласили на Матч звёзд. Он это заслужил. Это очень успешная тройка, там собрались сильные в индивидуальном плане игроки, но они добились успеха именно звеном», — цитирует Лавиолетта пресс-служба НХЛ.