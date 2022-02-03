«Вашингтон» подарил телефон болельщице, сломавшей его, выбивая застрявшую клюшку Уилсона

«Вашингтон Кэпиталз» подарил новый телефон болельщице, которая сломала экран своего гаджета, выбивая им клюшку нападающего Тома Уилсона, застрявшую между стёкол.
Инцидент произошёл во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс» (4:3, бул.). «Вашингтон», помимо нового телефона, также подарил болельщице свитер клуба и клюшку с автографом Тома Уилсона.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Вашингтона».
В настоящий момент «Вашингтон» располагается на седьмой строчке Восточной конференции, имея в своём активе 59 очков после 47 проведённых встреч. В следующем матче подопечные Питера Лавиолетта сыграют дома с «Коламбус Блю Джекетс» (9 февраля, 3:00 мск).
- 3 февраля 2022
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