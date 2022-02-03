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«Вашингтон» подарил телефон болельщице, сломавшей его, выбивая застрявшую клюшку Уилсона

«Вашингтон» подарил телефон болельщице, сломавшей его, выбивая застрявшую клюшку Уилсона
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«Вашингтон Кэпиталз» подарил новый телефон болельщице, которая сломала экран своего гаджета, выбивая им клюшку нападающего Тома Уилсона, застрявшую между стёкол.

Инцидент произошёл во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс» (4:3, бул.). «Вашингтон», помимо нового телефона, также подарил болельщице свитер клуба и клюшку с автографом Тома Уилсона.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Вашингтона».

В настоящий момент «Вашингтон» располагается на седьмой строчке Восточной конференции, имея в своём активе 59 очков после 47 проведённых встреч. В следующем матче подопечные Питера Лавиолетта сыграют дома с «Коламбус Блю Джекетс» (9 февраля, 3:00 мск).

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